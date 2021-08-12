640 ألف برميل يومياً زيادة في إنتاج «أوبك»

لندن (رويترز) - قالت أوبك اليوم الخميس إن إنتاجها النفطي زاد 640 ألف برميل يومياً في يوليو إلى 26.66 مليون برميل يومياً.

وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لتعاف قوي في الطلب العالمي على النفط في 2021 والمزيد من النمو في العام المقبل، على الرغم من المخاوف بشأن انتشار السلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا والتي تضغط على الأسعار.

وقالت في تقريرها الشهري إنها تتوقع ارتفاع الطلب 5.95 مليون برميل يوميا هذا العام، أو ما يعادل 6.6 بالمئة دون تغيير عن توقعها الشهر الماضي.

وقالت أوبك في التقرير «الاقتصاد العالمي يواصل التعافي... لكن لا تزال هناك الكثير من التحديات مما قد يثبط الزخم بسهولة. على الأخص، ستحتاج التطورات المرتبطة بكوفيد-19 إلى مراقبة وثيقة».

وتتعارض ثقة أوبك في أن الطلب سيتجاهل أحدث الانتكاسات الناجمة عن الجائحة مع موقف وكالة الطاقة الدولية التي قلصت توقعاتها اليوم الخميس.

وذكرت أوبك أنه في 2022، سيزداد استخدام الوقود بمقدار 3.28 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن التوقعات الصادرة الشهر الماضي.

أوأضافت أن أسعار المنتجات المكررة في النصف الثاني من عام 2021 ستواصل الاستفادة على الأرجح من تحسن موسمي في وقود النقل.

إلى ذلك، أبلغت المملكة العربية السعودية منظمة أوبك أنها عززت إنتاجها 547 ألف برميل يومياً في يوليو إلى 9.474 مليون برميل يومياً مع تخفيف الخفض الطوعي للإنتاج.