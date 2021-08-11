233.5 مليون درهم أرباح «تبريد» خلال النصف الأول

أبوظبي (وام)

حققت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» أرباحا صافية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 233.5 مليون درهم بزيادة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 22 في المائة لتبلغ 869 مليون درهم مقارنة بـ 710 ملايين درهم في النصف الأول من العام الماضي في حين ارتفعت إيرادات المياه المبرّدة بنسبة 22 في المائة لتبلغ 832.1 مليون درهم مقارنة بـ 681.2 مليون درهم في النصف الأول من 2020 .

وارتفع معدل «الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين» بنسبة 25 في المائة ليبلغ 517.6 مليون درهم مقارنة بـ 415.4 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 40 في المائة لتبلغ 326 مليون درهم مقارنة بـ 232.8 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي في حين ارتفع صافي حصة الأرباح من الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة بنسبة 37 في المائة لتبلغ 24.9 مليون درهم مقارنة بـ 18.2 مليون درهم. وقال خالد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة «تبريد» :«لقد أثبتت النتائج التي حققناها خلال الربع الثاني أننا على الطريق الصحيح لتحقيق المزيد من النمو المستدام، وذلك من خلال الحفاظ على التزامنا الراسخ بالجودة والتميّز التشغيلي، والعمل على توسيع عملياتنا وخدمة العملاء وفق أعلى المعايير، وهذا ما تجسّد في حصول «تبريد» على شهادات المنظمة الدولية للمعايير ISO في مجالات الصحة والسلامة والبيئة والجودة».

من جانبه قال خالد عبدالله المرزوقي، الرئيس التنفيذي للشركة: «أثبتت «تبريد» مرونتها ومتانة عملياتها خلال النصف الأول من العام 2021 على الرغم من التحديات التي تفرضها جائحة كورونا على العالم. لقد كان هذا العام حافلاً بالعطاء والإنجازات، ونواصل المضي قدماً لتحقيق أهدافنا وتجاوز التوقعات، وهو ما سينعكس إيجاباً على مختلف عملياتنا، وسيعزز قدرتنا على تحقيق عوائد قيّمة للموظفين وأصحاب المصلحة والمساهمين. وأضاف: «تواصل «تبريد» توسيع عملياتها من خلال شراكات استراتيجية مختارة بعناية».