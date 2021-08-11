29 مليون درهم أرباح «شعاع» الربعية

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة شعاع كابيتال وصول صافي الربح العائد للمساهمين في الربع الثاني 2021 إلى 29 مليون درهم، بزيادة قدرها 17% على أساس ربع سنوي. وفي غضون ذلك، سجل صافي أرباح المجموعة للنصف الأول 2021 أعلى مستوياته خلال السنوات العشر الأخيرة بنمو كبير وصل الى 54 مليون درهم، مقارنة بـ 5 ملايين درهم إماراتي خلال النصف الأول 2020. ووصلت الأرباح التشغيلية للربع الثاني 2021 إلى 57 مليون درهم ، بزيادة قدرها 28% على أساس ربع سنوي مقارنة مع 45 مليون درهم في الربع الأول 2021. كما حافظت المجموعة على قوة توليد الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والاهلاك، والتي بلغت 79 مليون درهم للربع الثاني 2021، بزيادة قدرها 5% على أساس ربع سنوي. وسجل نمو الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والاهلاك للنصف الأول 2021 مستوى قوياً على أساس سنوي، حيث ارتفع بنسبة 23% إلى 153 مليون درهم إماراتي؛ مما يبرز الاتجاه الصعودي لقدرة «شعاع» على توليد الأرباح. علاوة على ذلك، شهدت الإيرادات زيادة بواقع 37% على أساس ربع سنوي لتبلغ 140 مليون درهم إماراتي للربع الثاني 2021، وزيادة بواقع 11% على أساس سنوي لتسجل 242 مليون درهم إماراتي للنصف الأول 2021.

وحتى الربع الثاني 2021؛ بلغت قيمة أصول «شعاع» المدارة 13,6 مليار دولار

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»: «لا تزال ‹شعاع› تبهرنا بنجاحاتها المتتالية، وهو ما تؤكده نتائج النصف الأول 2021. فعقب أدائنا المتميز خلال الربع الأول 2021، ضاعفنا جهودنا في الربع الثاني؛ مما أثمر عن نتائج استثنائية في ختام النصف الأول للعام».