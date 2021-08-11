7 ملايين درهم أرباح «وطنية»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت الشركة الوطنية للتكافل «وطنية» 7 ملايين درهم أرباحا صافية خلال النصف الاول من العام الحالي، ومعدل عائد على حقوق الملكية بلغ 13,5 %.

وقال الدكتورعلي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة الشركة «أشار تقرير حديث لستاندرد آند بورز إلى المنافسة الشديدة في قطاع التأمين المكتظ في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستستمر في التأثير على الأرباح خلال عام 2021. وبالرغم من ذلك، أظهرت الوطنية للتكافل (وطنية) أداءً منضبطًا محافظًا على ربحيتها الإجمالية وعائد حقوق الملكية المرتفع .

وأضاف، «ستظل السيولة تمثل تحديًا في السوق الحالية، لكننا سعداء بتحقيق عائد على حقوق الملكية بلغ 13,5% مدعومًا بالأداء القوي لمحفظتنا الاستثمارية ، والتي ارتفعت إلى 6,7 مليون درهم إماراتي من 3,9 مليون درهم إماراتي في نفس النصف من عام 2020، محققة بذلك نمواً بلغت نسبته 71%.