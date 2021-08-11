طلب قوي على حجوزات الطيران والفنادق في دبي خلال إكسبو 2020

مصطفى عبد العظيم (دبي)

شهدت عمليات البحث عن حجوزات الطيران والفنادق في دبي خلال فترة اكسبو 2020 دبي، تسارعاً كبيراً منذ بداية شهر أغسطس الجاري، لترتفع من 533 ألف عملية في شهر يوليو الماضي، إلى أكثر من 600 ألف عملية حالياً، وفقاً لبيانات محرك البحث «ويجو» المتخصص في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت.

وكشفت طيران الإمارات ومجموعات فندقية عاملة في دبي عن تسارع وتيرة الحجوزات المبكرة والاستفسارات الخارجية عن العروض والباقات التي ستقدمها طيران الإمارات والفنادق خلال فترة اكسبو 2020 دبي الذي سينطلق مطلع أكتوبر المقبل ويستمر حتى 31 مارس 2022.

وقال مأمون حميدان، المدير العام لشركة «ويجو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، إن في الوقت الذي يقترب فيه اكسبو 2020 دبي من الانطلاق في الأول من أكتوبر المقبل، تتسارع وتيرة عمليات البحث عبر الموقع عن رحلات الطيران وحجوزات الفنادق للفترة التي سينعقد فيها هذا الحدث العالمي.

وأوضح حميدان أن بيانات الموقع أظهرت تزايداً في عمليات البحث على رحلات الطيران وحجوزات الفنادق، منذ بداية شهر أغسطس الجاري لترتفع إلى نحو 600 ألف عملية، مقارنة مع 533 ألف عملية في شهر يوليو الماضي، الأمر الذي يعكس مدى الإقبال المتزايد الذي تشهده دبي وأهمية الدور الذي سيلعبه اكسبو 2020 دبي في تسريع عودة القطاع السياحي للانتعاش.

ووفقاً لطيران الإمارات تشهد الناقلة حجوزات آجلة قوية إلى دبي لفصل الشتاء، وخصوصاً من نقاط أوروبية والولايات المتحدة، وتتوقع الناقلة استمرار نمو الطلب على السفر إلى دبي بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي، واحتفالات الخمسين لدولة الإمارات، والبطولات الكبرى مثل بطولة دبي الدولية لسباعيات الرجبي وجولة دبي العالمية في الجولف، بالإضافة إلى المؤتمرات والفعاليات الدولية.

كما كشف مدراء مجموعات فندقية عاملة في دبي عن تسارع وتيرة الحجوزات المبكرة والاستفسارات الخارجية عن العروض التي ستقدمها الفنادق خلال فترة اكسبو 2020 دبي، لافتين قيام علامات فندقية بدأت فعلياً في توقيع عقود رعاية وشراكات مع عدد من أجنحة الدول المشاركة لتقديم حزم خاصة لوفودها إلى القيام بخدمات الضيافة داخل الأجنحة.

وأوضح هؤلاء أن القطاع الفندقي في دبي بوجه خاص وفي دولة الإمارات بوجه عام يترقب اكسبو 2020 دبي الحدث الأضخم والأكبر في تاريخ المنطقة، متوقعين ان يشهد القطاع خلال العامين الجاري والمقبل طفرة كبيرة في مستويات الأداء.