«الطاقة» تبحث تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية

دبي (وام)

بحثت وزارة الطاقة والبنية التحتية مع جمهورية كوريا الجنوبية أطر التعاون المشترك في مجالات الهيدروجين وتحلية المياه وتطوير مشاريع البنية التحتية ونظام النقل العام بما يتماشى مع المدينة الذكية كنموذج للتنمية الحضرية وتبادل الخبرات والتجارب الداعمة لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لقطاع الطاقة والنقل. جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل وفداً من جمهورية كوريا الجنوبية حيث تمت مناقشة سبل التعاون المشترك بما يخدم تحويل التحديات المستقبلية إلى فرص حقيقة داعمة للمستهدفات الحكومية ومعززة لجودة الحياة والعمل على تبادل الرؤى والخطط وتطوير شراكة استثنائية وفاعلة في هذه المجالات الحيوية والعمل بصورة تكاملية بين الجانبين لتحسين كفاءة المشروعات وتطوير منظومة العمل بما يواكب التوجهات المستقبلية. وأوضح أنه تم اطلاع الوفد على أفضل الممارسات المتبعة في دولة الإمارات وتجربتها والإنجازات المتحققة والأهداف المستقبلية الطموحة التي تتطلع إليها الحكومة الرشيدة في تنمية قطاع البنية التحتية إضافة إلى منظومة الاستدامة التي تنتهجها الوزارة وخطط عملها الداعمة لتوجه دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة مشيراً إلى أن قطاع البنية التحتية والنقل شهد تطويراً مستمراً خلال السنوات الماضية ساهم في تعزيز مكانة الدولة. وأكد أن حكومة دولة الإمارات تولي مشاريع البنية التحتية والنقل أهمية كبرى لدورهما في تحقيق منظومة التنمية الشاملة.