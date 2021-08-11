109 آلاف زائر لرأس الخيمة خلال يوليو

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن تسجيل أعلى عدد من الزوار إلى رأس الخيمة على الإطلاق خلال شهر يوليو الماضي، حيث استقبلت الإمارة 109041 زائراً.

وجاء هذا الانتعاش في أعداد الزوار مدعوماً بافتتاح فندق هامبتون من هيلتون ويعتبرالأكبر من نوعه حول العالم في مطلع شهر يوليو والذي استقبل في أسابيعه الأولى أكثر من 6 آلاف ضيف، وتأتي هذه الأرقام في أعقاب تخفيف القيود المفروضة على السفر من المملكة المتحدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ونقلها من القائمة الحمراء إلى قائمة «العنبر» في 8 أغسطس.

وخلال النصف الأول من العام 2021، استقبلت إمارة رأس الخيمة أكثر من 223580 زائراً دولياً و206844 مقيما في الدولة، مما أتاح لها تسجيل حجوزات قدرها 855165 ليلة في فنادقها. وسجلت الإمارة أيضاً معدلاً نسبته 98% لرضا العملاء خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو الأعلى على الإطلاق في تاريخها وفقاً لشركة «نيلسون» المتخصصة بالإحصائيات والبيانات، علاوة على أعلى نتيجة ضمن مؤشر «صافي نقاط الترويج» بين الزوار الدوليين خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «تقدم إمارة رأس الخيمة أنموذجاً ناجحاً يُقتدى به في إدارة أزمة ‹كوفيد-19›، وذلك بفضل مبادراتها المدروسة والمبتكرة التي تشمل تدابير السلامة الصارمة، وتوسيع حملات التطعيم بين موظفي قطاعي السفر والسياحة، علاوة على تقديم اختبارات (PCR ) للمسافرين الدوليين منها مجاناً، إضافة إلى حملات الترويج الموجهة للإمارة وتركيزها المتجدد على تعزيز علاقاتها وشراكاتها ضمن قطاع الطيران. فقد مهدت هذه الإجراءات مجتمعة لكسب الإمارة لثقة السياح والمسافرين وعودة الاستقرار إلى قطاعها السياحي ونموه المتواصل».