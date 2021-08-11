الذهب يتعافى بعد بيانات التضخم الأميركية

لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن أدت بيانات تظهر ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أبطأ الشهر الماضي إلى تهدئة المخاوف من أن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الدعم للاقتصاد في موعد أقرب من المتوقع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 1751.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17.15 بتوقيت جرينتش، متعافيا بعد خسائر لأربع جلسات متتالية.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 1752.90 دولار للأوقية.

وقال فيليب ستريبل كبير خبراء السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو إن بيانات التضخم الأميركية الصادرة اليوم الأربعاء ساهمت في تهدئة مخاوف تقليص الدعم الاقتصادي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة الشهر الماضي بعدما قفز 0.9 بالمئة في يونيو. ويتماشى هذا مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

وتراجع مؤشر الدولار بعدما تجاوز أعلى مستوياته في أربعة أشهر كما ضعفت عوائد الخزانة الأميركية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.7 بالمئة إلى 23.48 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 2.4 بالمئة إلى 1019.30 دولار بينما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2633.70 دولار.