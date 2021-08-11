67 مليار درهم تجارة دبي الخارجية مع الهند في 6 أشهر

دبي (وام)

بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع الهند 67 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2021 في حين وصلت في العام الماضي إلى 89 مليار درهم شملت مختلف البضائع التجارية وفي مقدمتها الذهب والمجوهرات والألماس والسيارات والهواتف والزيوت البترولية.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي خلال لقائه ك.كاليموتو قنصل الاقتصاد والتجارة بالقنصلية العامة الهندية في دبي إن هذه الأرقام تظهر مدى أهمية دبي كسوق رئيسي للتجارة الهندية ومركز متقدم لهذه التجارة مع العالم مستفيدة من عمق وقوة الروابط التي تربط دولة الإمارات بجمهورية الهند والقدرات الكبيرة للدولة في ربط الهند بالأسواق العالمية من خلال تقدم الموانئ والمطارات والطرق والمناطق الحرة في الإمارات وإمكانياتها المتطورة كمركز لربط للأسواق الدولية بفضل تميز الخدمات اللوجستية والجمركية في الدولة عموماً وفي إمارة دبي على وجه الخصوص والتي تساهم بفعالية في تعزيز تطورها تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله». وأكد مصبح خلال اللقاء حرص الدائرة على تعزيز التعاون مع القنصلية العامة الهندية في دبي لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند والتي تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لدبي وتأتي في مركز الشريك التجاري العالمي الثاني للإمارة .. وقال إن هناك آفاقا جديدة لتطوير التجارة مع الهند تنفتح خلال السنوات المقبلة.