«الجائحة» ترفع الطلب على التطبيقات 30%

دبي (الاتحاد) أصدرت Cisco AppDynamics أحدث تقرير في سلسلة أبحاث مؤشر الاهتمام بالتطبيقات، والذي كشف عن زيادة اعتماد المستهلكين على التطبيقات والحلول الرقمية منذ بداية انتشار جائحة كوفيد-19. وأشارت الدراسة العالمية التي فحصت السلوكيات الرقمية لدى أكثر من 13 ألف مستهلك عالمي (من ضمنهم 1008 من دولة الإمارات) إلى أنّ المستهلكين لا يتسامحون مطلقاً مع تجارب التطبيقات السيئة ويلقون اللوم تلقائياً على التطبيق والعلامة التجارية، بغض النظر عن مصدر مشكلة الأداء.

ويُظهر التقرير أن الناس على مستوى العالم يستخدمون اليوم تطبيقات أكثر بنسبة 30% مما كانوا يفعلون قبل الوباء، مما يسلط الضوء على أهمية ضمان توفير التجربة الرقمية الصحيحة.

يسلط التقرير الضوء على أنه بسبب اعتمادهم المتزايد على الرقمنة واستخدام الخدمات الرقمية، أشار 75% من المستهلكين في دولة الإمارات أن توقعاتهم من الخدمات الرقمية ازدادت منذ بداية عام 2020. وحسب التقرير، يعتقد 69% من الأشخاص في دولة الإمارات أن مسؤولية العلامة التجارية هي ضمان عمل الخدمة الرقمية أو التطبيق بشكل مثالي، بينما أشار 98% أنهم يتوقعون أن تتمتع الخدمات الرقمية بأداء موثوق ومتسق.

ولم يكتف المستهلكون بالاعتماد على التطبيقات والخدمات الرقمية للعمل في الحياة اليومية فحسب، بل استخدموها أيضاً لتسهيل التفاعلات الاجتماعية في غياب الطرق التقليدية للاتصال شخصياً. ووجد التقرير أن غالبية المستهلكين في دولة الإمارات (95%) يجدون أن الخدمات الرقمية أصبحت جزءاً مهماً من الحياة اليومية، حيث صرّح 98% أنها ساعدتهم على تجاوز الوباء بطريقة إيجابية. إضافةً إلى ذلك، أصبح المستهلكون الآن مخلصين للعلامات التجارية بناءً على مدى استثمارهم في الخدمات الرقمية أثناء فترة انتشار الوباء.

ويشعر 85% من المستهلكين في دولة الإمارات بالامتنان للعلامات التجارية التي استثمرت في التجربة الرقمية أثناء فترة انتشار الوباء كي يتمكنوا من الوصول إلى الخدمات التي يحبونها ويعتمدون عليها بسهولة، كما يشعر 82% بمزيد من الولاء للعلامات التجارية التي حسنت جودة خدماتها الرقمية أثناء فترة انتشار الوباء.

وذكر 75% من المستهلكين اليوم أن توقعاتهم للخدمات الرقمية قد تغيرت إلى الأبد، ولن يتحملوا بعد الآن ضعف الأداء. وأظهر البحث أنّ 69% من المستهلكين في دولة الإمارات يرون أن مسؤولية العلامة التجارية هي ضمان عمل الخدمات الرقمية بشكل مثالي، وأنّ حوالي ثلاث أرباع المستهلكين (73%) ذكروا أن العلامات التجارية لديها فرصة واحدة لاستقطاب اهتمامهم عبر تجاربها الرقمية قبل أن يبدلوا إلى مزود آخر. وأشار 74% أنهم ببساطة لا يهتمون بمن هو المسؤول عن مشاكل الخدمات الرقمية، فهم يريدون فقط إصلاحها واستخدام الخدمة.

وقال أسامة الزعبي، الرئيس التنفيذي لقسم التقنية لدى سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: "أصبحت التطبيقات عناصر أساسية لدى الناس عند ممارستهم لحياتهم الطبيعية في كل ركن من أركان العالم، ولم يعد المستهلكون على استعداد لقبول ما هو أقل من التجربة الرقمية المثالية. ويتعرض خبراء التكنولوجيا اليوم لضغوط أكبر من أي وقت مضى لتقييم جهود التحول الرقمي وتقديم تجربة التطبيق الشاملة للمستخدمين خلال تفاعلهم الأول. وتعد AppDynamics المزود الوحيد الذي يمكنه مساعدتهم على تلبية توقعات المستخدمين من خلال تقديم المكون الحاسم في حل سيسكو الشامل للمراقبة، والذي يساعد التقنيين على رؤية وفهم وتحسين ما يحدث داخل وخارج بنية تقنية المعلومات لديهم، وكل ذلك من منظور تأثير الأعمال".