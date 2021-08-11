البيت الأبيض: بيانات أسعار المستهلكين مشجعة

واشنطن (رويترز) - قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض لرويترز إن البيت الأبيض يرى أن بيانات أسعار المستهلكين لشهر يوليو مشجعة وتتماشى مع تقييم إدارة الرئيس جو بايدن بأن ارتفاع التضخم الحالي سيكون مؤقتا.

وأضاف أن بعض الاختلال في أسعار السيارات وأشياء مرتبطة بالجائحة كأسعار تذاكر شركات الطيران بدأ يتراجع وأن أسعار أشياء أخرى تمثل 87 بالمئة من سلة الاستهلاك تباطأت لثلاثة أشهر متتالية.

وقال إنه لا تزال هناك بعض المخاطر على جبهة التضخم حيث من الممكن أن يبطئ ارتفاع إصابات كوفيد-19 زيادة إنتاج أشباه الموصلات في جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا.