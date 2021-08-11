13.8 مليار درهم مبيعات «إعمار» خلال النصف الأول

دبي (الاتحاد) حقّقت شركة إعمار للتطوير أعلى معدل لها على الإطلاق في المبيعات العقاريّة ربع السنوية بقيمة 7.942 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2021، وبقيمة 13.825 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 بزيادة 328 بالمئة مقارنة مع الأشهر الستة الأولى من عام 2020. وحقّقت "إعمار للتطوير" أرباحاً صافية قدرها 1.512 مليار درهم، وإيرادات قدرها 7.755 مليار درهم بزيادة 46 بالمئة و61 بالمئة على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020. وتبلغ مبيعات إعمار المتراكمة عن المشاريع قيد الإنجاز ما قيمته 27.577 مليار درهم ، سيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات القادمة.

وقال متحدّث باسم شركة إعمار، في تعليق له حول نتائج الربع الثاني من عام 2021: "تواصل إعمار للتطوير التزامها في إنشاء وتسليم مشاريع فاخرة ومميزة وتقديم أعلى مستوى للمعيشة وجودة الحياة، فهذا هو جوهر عملنا وأساس أدائنا المالي ومنهجنا المرن. وما نتائج هذا الربع السنوي الأفضل على الإطلاق ومبيعات النصف الأول من السنة والتي بلغت 13.825 مليار درهم إلا دليل واضح على نجاح استراتيجيتنا القائمة على المجتمع والمبنيّة على الرؤية المستقبلية".

وأضاف "سنستمر في تبني التقنيات الرقميّة، وإبرام شراكات استراتيجية رائدة، وتعزيز الكفاءة عبر تحسين تجارب العملاء من خلال التكنولوجيا. وإن شراكتنا مع أوتوموبيلي لامبورغيني أكبر مثال على ذلك، إذ نتطلّع قدماً إلى مواصلة إرثنا العريق في تقديم وحدات سكنيّة مميزة ومتكاملة تضم مجموعة متنوعة وواسعة من المرافق والخدمات الترفيهية".

تسليم المشاريع قامت "إعمار للتطوير" بتسليم أكثر من 2.300 وحدة سكنيّة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 عبر مواقعها الرئيسية، بما فيها دبي هيلز استيت، وخور دبي، ووسط مدينة دبي، وإعمار الجنوب. وحتى يونيو 2021، قامت إعمار بتسليم أكثر من 49.500 وحدة سكنيّة، وما يزال لديها أكثر من 25.700 وحدة سكنيّة قيد التطوير في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة.