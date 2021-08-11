611 مليون دولار إيرادات «إن إم سي»

أبوظبي (الاتحاد) حققت شركة إن إم سي (إن إم سي للرعاية الصحية أو «المجموعة») إيرادات بقيمة 611 مليون دولار لأعمالها في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والتي تفوق خطة العمل بنسبة 10%. وشهدت مراجعات المرضى عبر المجموعة نمواً كبيراً، لتصل إلى 4.4 مليون مريض حتى الآن (بعد 2.4 مليون مراجعة سُجلت في عام 2020)، كما عادت الطاقة التشغيلية الكاملة في أعقاب كوفيد-19. وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة للجائحة، قامت المجموعة بإعطاء 98,919 لقاحاً والقيام بـ1.7 مليون اختبار PCR في النصف الأول من 2021. وسيعقد مطلع سبتمبر 2021 اجتماع للدائنين للتصويت على الصكوك المقترحة. كما سيتمكن الدائنين أيضاً من التصويت عبر وكلائهم. بمجرد التأكيد من قبل محاكم سوق أبوظبي العالمي، من المتوقع أن يستغرق التنفيذ ما يتراوح من 3-5 أشهر لإكمال نقل أسهم وأصول شركات المجموعة، وكذلك الحصول على التصريحات من الجهات الحكومية المعنية.

وقال مايكل ديفيس، الرئيس التنفيذي: «تمثل نتائج النصف الأول من عام 2021 الجانب المشرق مقارنة بالتحديات والمصاعب التي واجهناها خلال الوقت نفسه من عام 2020 (النصف الأول من 2020). لقد أعدنا الشركة من حافة الانهيار التام تقريباً، وسخرنا مجهوداتنا لتأمين مستقبل إن إم سي، ولضمان قدرتنا على تقديم رعاية صحية بمستوى عالمي لمرضانا في جميع الظروف. على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية، عملنا مع أصحاب المصلحة والشركاء لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي للمجموعة وتحسين العمليات، وتوفير أكثر من ملياري دولار من القيمة في هذه الفترة. ومن دواعي فخرنا، أن يكون من ضمن فريقنا 12000 طبيب وموظف يعملون بجد كل يوم لدعم مجتمعهم في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع عودتنا إلى مستويات نشاطاتنا الطبيعية، أنا في غاية الحماسة لاستكشاف الإمكانات الحقيقية ل إن إم سي للرعاية الصحية، عبر محفظتنا متعددة التخصصات».