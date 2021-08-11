لمشتركي «اتصالات».. مهلة لدفع الفواتير

أبوظبي (الاتحاد) تتيح «اتصالات» مهلة 15 يوماً لسداد الفواتير التي تصدر في اليوم الأول من كل شهر عن استهلاك الشهر السابق ليكون موعد استحقاق الفواتير هو اليوم الـ15 من كل شهر. وتوفر «اتصالات» بذلك الفرصة الكافية للمشتركين لسداد فواتيرهم قبل أو بحلول موعد الاستحقاق وتجنب رسائل التذكير المتكررة وانقطاع الخدمات وما يترتب عليها من رسوم استرجاع بقيمة 26.25 درهم، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وتتيح «اتصالات» للعملاء العديد من خيارات الدفع المرنة عبر الموقع الإلكتروني، وتطبيق My Etisalat UAE، والخدمة الذاتية من خلال الاتصال بالرقم (101) أو (125)، وأجهزة الدفع الآلي المنتشرة في الدولة، بالإضافة إلى التطبيقات الخاصة بالبنوك، وغيرها.

وتقوم «اتصالات» بإخطار العملاء عن الفواتير المستحقة قبل تاريخ استحقاقها، وكذلك قبل إجراءات قطع الخدمة في حالة استمرار التأخر عن السداد. وتدعو «اتصالات» العملاء إلى اختيار ميزة الدفع التلقائي ليتم خصم الفواتير بشكلٍ تلقائي شهرياً من بطاقة الائتمان، إما بدفع مبلغ ثابت أو كامل مبلغ الفاتورة المستحقة.

إلى ذلك، أكدت «اتصالات دعمها لإعلان هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية نهاية 2022 موعداً لإغلاق شبكة الجيل الثاني للهاتف المتحرك (GSM) في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما ينسجم مع جهود «اتصالات» المتواصلة لتحديث وترقية الشبكات.

كما تتماشى خطة إغلاق شبكة الجيل الثاني مع استراتيجية «اتصالات» ورؤية الإمارات 2030 لتحقيق أهداف الدولة على صعيد التحول الرقمي، بالإضافة إلى تحسين مؤشرات الدولة عالمياً في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.

وتحرص «اتصالات» على تأمين الانتقال السلس خلال هذه المرحلة وتوعية كافة العملاء، بما فيهم الأفراد وقطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، حول إغلاق شبكة الجيل الثاني وتأمين الأجهزة الداعمة للشبكات الأكثر تطوراً مثل الجيل الرابع والخامس. وتقوم «اتصالات» بالتنسيق مع القطاعات التي ما زالت تستخدم شبكة الجيل الثاني للاتصال بين الأجهزة بتقنية الاتصالات بين الأجهزة (M2M) مثل قطاعات النقل، وأجهزة تتبع المركبات، وأجهزة الدفع المتنقلة، ليتم توفير عروض لترقية الأجهزة واستبدالها لتدعم الأجيال المتقدمة من الشبكات مثل الجيل الرابع 4G وشبكة LTE CATM1 IoT، الأمر الذي سيشكل فارقاً كبيراً لما تتميز به هذه الشبكات من سرعات هائلة في تحميل البيانات وبزمن استجابة أقل.

وتقوم اتصالات بالتنسيق مع القطاعات التي ما زالت تستخدم شبكة الجيل الثاني للاتصال بين الأجهزة بتقنية الاتصالات بين الأجهزة (M2M) مثل قطاعات النقل، وأجهزة تتبع المركبات، وأجهزة الدفع المتنقلة، ليتم توفير عروض لترقية الأجهزة واستبدالها لتدعم الأجيال المتقدمة من الشبكات مثل الجيل الرابع 4G وشبكة LTE CATM1 IoT، الأمر الذي سيشكل فارقاً كبيراً لما تتميز به هذه الشبكات من سرعات هائلة في تحميل البيانات وبزمن استجابة أقل. ويهدف إغلاق شبكة الجيل الثاني إلى مواكبة التطور الرقمي الذي يشهده قطاع الاتصالات عبر الاستفادة من الترددات والنطاقات التي تشغلها شبكة الجيل الثاني وتخصيصها إلى الشبكات الأكثر تقدماً. وتتمتع شبكة الجيل الخامس G5 بدور كبير في دعم عجلة التقدم التقني المتسارع لتجلب معها قدرات هائلة تفتح الآفاق نحو فرص جديدة، ولذلك من الضروري الاستثمار في شبكة الجيل الخامس لقدرتها على تلبية احتياجات لا حصر لها وعلى رأسها سرعة استجابة الشبكة.

وتتيح شبكة الجيل الخامس فرص واعدة للكثير من التطبيقات والخدمات لتشكل محفزاً رئيسياً للابتكار والإنتاجية وكفاءة الخدمات للعديد من القطاعات والصناعات في الدولة. وتشكل شبكة الجيل الخامس نواة حقيقية للتقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات وتقنيات التحكم الذاتي، وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي. وبإيقاف الأجيال القديمة من الشبكات، يُتاح للأفراد والمجتمعات الاستفادة من كل هذه التقنيات الواعدة التي تشكل جزءاً أساسياً من المستقبل الرقمي.