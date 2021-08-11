«مبادلة للاستثمارات المالية» و«بلاك روك» تبرمان شراكة

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة مبادلة للاستثمارات المالية، المتخصصة في إدارة الأصول والتابعة لشركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة")، عن ضخّ استثمار كبير في محفظة الأسهم الخاصة التابعة لها، من خلال صفقة بقيادة وحدة "حلول السيولة وصفقات السوق الثانوية" التابعة لشركة "بلاك روك" وائتلاف من المستثمرين من الشركات.

وبموجب هذه الشراكة، استثمر الائتلاف، الذي تقوده شركة "بلاك روك"، في محفظة من الأصول تديرها حالياً شركة مبادلة للاستثمارات المالية، إلى جانب تخصيص 400 مليون دولار للاستثمار في صندوق الأسهم الخاصة 3 (الصندوق الثالث)، والذي نجح مؤخراً في تجاوز أهدافه لجمع التمويلات مع إغلاق نهائي بقيمة 1.6 مليار دولار. وتأتي هذه الشراكة بين "مبادلة للاستثمارات المالية" و"بلاك روك" بالتزامن مع تحقيق أهداف استراتيجية وحدة "حلول السيولة وصفقات السوق الثانوية" التابعة لشركة "بلاك روك"، والتي استهدفت جمع 3 مليارات دولار في واحدة من أكبر صفقات جمع التمويلات على مستوى الاستراتيجيات الأولية لاستثمارات الأسهم الخاصة في السوق الثانوية عالمياً حتى تاريخه.

ويتمثّل هدف هذه الاستراتيجية في قيادة صفقات ثانوية متوسطة الحجم، وقد أبرمت وحدة "حلول السيولة وصفقات السوق الثانوية" هذه الصفقة وسط اهتمامٍ كبير ومشاركة فعّالة من جانب العديد من الشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين المشاركين. وقد اكتسب فريق عمل شركة "بلاك روك" ثقة عالية بشركة مبادلة للاستثمارات المالية ومحفظتها الأساسية، والتي تشكل بحسب رؤية "بلاك روك" دعامة رئيسية واستثماراً أساسياً ضمن استراتيجية وحدتها.

وقال أديب مطر، رئيس قسم الأسهم الخاصة في "مبادلة للاستثمارات المالية": "لقد ساعدت الرؤية المؤسسية التي تنتهجها شركة 'بلاك روك' فيما يخص إبرام الشراكات والاكتتاب، في دعم تطوير صفقة مميزة، تكتسب أهمية كبيرة خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق. ونحن نتطلع إلى شراكة طويلة الأجل مع "بلاك روك" من خلال وحدة "حلول السيولة وصفقات السوق الثانوية" وكافة المستثمرين المشاركين". بدورها، قالت فينا إيزاك، مدير فريق عمل حلول الأسواق الثانوية والسيولة لدى شركة "بلاك روك": "تحقق هذا الاستثمار بفضل التعاون المثمر بين 'بلاك روك' وشركة مبادلة للاستثمارات المالية وشركائنا، وإننا نتطلع لأن نكون شريكاً تضامنياً مع مواصلة استكشاف آفاق جديدة من الفرص للتعاون مع شركة مبادلة للاستثمارات المالية انطلاقاً من منصّة استثمارية متميّزة تثبت باستمرار قدرتها الكبيرة على الاستفادة من فرص الاستثمار السيادي والوصول إلى شبكة واسعة، بما يصب في مصلحة مستثمريها".

تتولى "مبادلة للاستثمارات المالية" إدارة استثمارات تُقدّر قيمتها بحوالي 9 مليار دولار نيابة عن مؤسسات استثمارية عبر وحداتها المتخصصة في الأسهم الخاصة والأسهم العامة ورأس المال المشترك وصندوقها الاستثماري في البرازيل، وهي تُعدّ أول صندوق سيادي يتولى إدارة أصول نيابة عن شركات استثمار أخرى.

ويُعدّ نمو "مبادلة للاستثمارات المالية"، باعتبارها شركة متخصصة في إدارة الأصول العالمية ومقرها أبوظبي وتركّز على الأنشطة الاستثمارية الدولية، شاهداً آخر على نجاح نهج الشركة الريادي في توسيع نطاق أعمالها ومواصلة تنويع أصولها واستثماراتها وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية. وبجانب صفقات التخارج الناجحة التي حققتها عبر شركة النشر الموسيقية "إي إم آي ميوزيك للنشر" و"ريسترانت براندز إنترناشيونال"، تمتلك مبادلة للاستثمارات المالية سجلاً حافلاً من الإنجازات والنجاحات في صفقات واستثمارات السوق الثانوية بما يضمن تحقيق عوائد مجزية لصالح مستثمريها الحاليين وتكوين علاقات وشراكات جديدة مع شركات رائدة بحجم وقيمة "بلاك روك".