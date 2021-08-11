«العربية المصرفية» تستحوذ على «لبنان والمهجر-مصر»

المنامة (رويترز) - أتمت المؤسسة العربية المصرفية البحرينية الاستحواذ على 99.5 بالمئة من الوحدة المصرية لبنك لبنان والمهجر اللبناني، مما سيسمح للمؤسسة بمضاعفة حصتها السوقية وميزانيتها العمومية لثلاثة أمثالها في مصر.

جاء الإعلان في أعقاب الانتهاء بنجاح من عرض عطاء المؤسسة الإلزامي لوحدة البنك في مصر مقابل 425 مليون دولار، مما يمثل 1.37 مرة من القيمة الدفترية بنهاية الربع الأول، حسبما ذكرت في بيان اليوم الأربعاء.

وقال خالد كعوان الرئيس التنفيذي لمجموعة المؤسسة العربية المصرفية في بيان إن مصر سوق مزدهرة في الشرق الأوسط بإمكانيات مستقبلية ضخمة.

وقال إن البنك يعتزم إدخال الخدمات المصرفية الرقمية والمتنقلة التي قدمها في أسواقه الأخرى.

سيعمل كلا البنكين ككيانين منفصلين حتى اكتمال الدمج القانوني بعد موافقة الجهات التنظيمية. ومن المتوقع إتمام العملية في الربع الأول من 2022.

باعت البنوك اللبنانية أصولا في الخارج لزيادة رأس المال في وقت شلت فيه الأزمة المالية في البلاد بنوكها وهوت بالعملة وغذت الفقر والبطالة.

ووافق بنك أبوظبي الأول في يناير على شراء الوحدة المصرية لبنك عوده اللبناني في صفقة تجعل أكبر بنك في الإمارات أيضا أحد أكبر البنوك الأجنبية في مصر.

