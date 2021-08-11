مطار دبي يحتفظ بلقبه للعام السابع

دبي (الاتحاد) مع بدء العمل بتخفيف قيود السفر للقادمين إلى دبي من بعض الدول الأفريقية والآسيوية، وفي إطار نجاح الخطط الاستراتيجية للإمارة في إدارة جائحة «كورونا»، وقيادتها حركة التعافي السياحي في العالم، أعلن مطار دبي الدولي عن تحقيق نتائج متقدمة في عدد المسافرين الدوليين عبر مطار دبي مع بلوغ عددهم 10.6 مليون مسافر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، وسط توقعات إيجابية بأن يشهد المطار نمواً قوياً في النصف الثاني من العام الجاري.

ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن مجلس المطارات الدولي (ACI)، لا يزال مطار دبي الدولي أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بالنسبة للمسافرين الدوليين بعد احتفاظه باللقب للعام السابع على التوالي لحركة المرور السنوية في عام 2020، كما يتقدم مطار دبي الدولي بشكل كبير على المطارات الدولية والإقليمية الأخرى، مع نجاحه بتحقيق ضعف حركة المسافرين باعتباره المطار الأكثر ازدحاماً في منطقة الشرق الأوسط.

توسع الناقلات

وقال بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «مع إعادة افتتاح مبنى الركاب 1 والكونكورس D، والمحطة الرئيسية لـ60 شركة طيران دولية، بدأنا في النصف الثاني من العام بتحقيق أرقام إيجابية جداً، لاستيعاب النشاط الموسمي للمسافرين خلال العطلة الصيفية». ولفت إلى أن الأرقام الأولية دفعت نحو التوسع المستمر في شبكات خطوط الناقلتين الأساسيتين في الإمارة وهي «طيران الإمارات» و «فلاي دبي»، اللتين تمتد شبكتهما المشتركة إلى 168 وجهة حول العالم.

وأضاف جريفيث، في شهر يوليو الماضي شهدنا واحدة من أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاماً في العام، ومع قرب تنظيم بعض الأحداث العالمية الكبرى في إمارة دبي خلال الأشهر المقبلة، مثل: «معرض إكسبو دبي 2020» و«معرض دبي للطيران 2021»، تبدو التوقعات لعام 2021 من حيث عدد الركاب واعدة للغاية«.

وأوضح بول جريفيث، أن قرار المملكة المتحدة الأخير بنقل الإمارات إلى»القائمة الصفراء" ورفع قيود السفر في الإمارة حسب الشروط المعلنة للركاب القادمين من أربع دول في شبه القارة الهندية بالإضافة إلى نيجيريا وأوغندا، بدأنا نشهد في مطارات دبي حركة مرور دولية نتوقع أن تنعكس بشكل مباشر على تمكين خطط الإمارة في الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أن حملة تخفيف القيود بأمان على السفر الجوي العالمي ستستمر، جنباً إلى جنب مع برنامج التطعيم الإماراتي الرائد عالمياً والإدارة الناجحة للوباء العالمي.

حقائق وأرقام

بلغ عدد الركاب في مطار دبي الدولي 4.9 مليون مسافر في الربع الثاني من عام 2021، بينما استمرت الأرقام في الارتفاع لتبلغ 10.6 مليون خلال النصف الأول من ذات العام.

رغم حدوث انخفاض بنسبة 40.9٪، يخدم مطار دبي الدولي حالياً 68٪ من الوجهات العالمية موزعة على 94٪ من البلدان حول العالم، وتشغيل ما يقارب 70٪ من شركات الطيران التابعة لها. وسجل مطار دبي الدولي 99392 رحلة طيران خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة سنوية 0.9٪ بسبب انخفاض القاعدة الناتجة عن تأثير التعليق الجزئي للعمليات من 25 مارس إلى 7 يوليو في 2020.

قطاع الشحن

واصل قطاع الشحن تفوقه في سرعة التعافي، مع اقتراب أحجام البضائع من مستويات عام 2019. حيث سجل مطار دبي الدولي 571568 طنا من الشحن في الربع الثاني من العام، مما دفع أحجام النصف الأول من العام إلى 1.1 مليون طن، بزيادة سنوية قدرها 27.7٪.

أهم الوجهات

واصلت الهند احتلالها المركز الأول في مطار دبي الدولي من حيث عدد حركة المرور في النصف الأول من العام حيث تجاوز عدد الركاب 1.9 مليون مسافر، وجاءت باكستان في المرتبة الثانية بـ700074 مسافرين، تليها روسيا (406209 مسافرين) ومصر (401361 مسافرا). كما ارتفعت أعداد المسافرين من والولايات المتحدة الأميركية، وإثيوبيا، والمملكة العربية السعودية، وجاءت المدن الثلاث الأولى من حيث حركة المرور أديس أبابا (354804 مسافرين)، تليها القاهرة (345886 مسافرا) وموسكو (344175).