511 مليون درهم أرباح «دانة غاز»

الشارقة (الاتحاد) حققت شركة دانة غاز 511 مليون درهم أرباحا صافية خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنةً بخسارة بلغت 69 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2020. وباستثناء مخصصات انخفاض قيمة الأصول في مصر التي تم عكسها، تكون الشركة قد حققت صافي أرباح معدّل بقيمة 225 مليون درهم مقارنةً بـ 66 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2020، ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 239% نتيجة تحسن أسعار النفط والأداء التشغيلي القوي للشركة.

وارتفعت إيرادات النصف الأول من عام 2021 بواقع 19% لتبلغ 792 مليون درهم مقارنةً بـ 664 مليون درهم للنصف الأول من عام 2020، ويعود ذلك إلى ارتفاع الأسعار المحققة خلال تلك الفترة. وساهم ارتفاع صافي الأرباح في تحسن المركز المالي للشركة وارتفاع أرباحها المتراكمة لتبلغ 142 مليون دولار بعد أن كانت تشكل خسائر متراكمة بقيمة 20 مليون دولار، الأمر الذي يعزز قدرة الشركة على توزيع الأرباح النقدية في المستقبل.

وألغت الشركة في 23 أبريل 2021 اتفاقية بيع أصولها في مصر لتواصل بذلك امتلاك وتشغيل هذه الأصول لتعزيز عائدات المساهمين. حيث ستركز الشركة على ضبط النفقات وضمان تحقيق أكبر مردود ممكن من نشاطاتها التشغيلية. وارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية في مصر خلال النصف الأول بنسبة 175% لتصل إلى 80 مليون دولار ويأتي ذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط والدفعات النقدية المستلمة خلال الفترة. ويؤكد ذلك على صحة قرار مجلس الإدارة بإلغاء صفقة بيع أصول الشركة في مصر.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز": "سجلت الشركة نتائجاً ممتازة خلال النصف الأول من عام 2021 نتيجة أدائها التشغيلي والمالي القوي وتحسن أسعار النفط. وارتفعت الإيرادات بنسبة 19% في الأشهر الستة الأولى، مما ساهم - إلى جانب هيكلية أعمالنا منخفضة التكلفة - في ارتفاع إجمالي الأرباح بواقع 133% مع تسجيل صافي ربح بقيمة 139 مليون دولار. كما تحسنت تحصيلاتنا النقدية في مصر وإقليم كردستان العراق بشكل كبير، مما ساهم في تحسين سيولتنا النقدية وملاءتنا المالية عموماً.