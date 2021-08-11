ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إذ طغت المخاوف من ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا على ضغوط ناجمة عن صعود الدولار وعوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1732.61 دولار للأونصة بحلول الساعة 0454 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1733.90 دولار.

لكن مؤشر الدولار تماسك قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه، بينما بلغت عوائد الخزانة الأميركية أعلى مستوياتها منذ منتصف يوليو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.38 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1001.76 دولار واستقر البلاديوم عند 2642.69 دولار.