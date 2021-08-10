265 مليون درهم أرباح «الواحة كابيتال»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة الواحة كابيتال 265 مليون درهم أرباحا صافية خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع خسارة بقيمة 27 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2020. ووصل صافي أرباحها للربع الثاني من العام الجاري إلى 154 مليون درهم، ويشكّل ذلك زيادة بنسبة 39% عن الربع السابق وانخفاضاً بنسبة 42% عن الربع الثاني من عام 2020.

وساهمت وحدة الأسواق العامة، التي تتولى إدارة صناديق الاستثمار في أدوات الائتمان والأسهم في الأسواق الناشئة، بتوفير عائدات إيجابية على استثمارات «الواحة كابيتال»، فضلاً عن دخل الرسوم من المستثمرين من الأطراف الثالثة. فبلغ صافي دخل هذه الوحدة 320 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري. من ناحية أخرى، بلغ صافي دخل وحدة الاستثمارات الخاصة من محفظة أصولها العالمية 34 مليون درهم للفترة نفسها، وتتوزع هذه الأصول على قطاعات الرعاية الصحية، والعقارات الصناعية، والطاقة، والسفر، والأسهم الأميركية.