101.4% نمو أرباح «يلا» الربعية

دبي (الاتحاد)

حققت مجموعة «يلا المحدودة» المدرجة في بورصة نيويورك، إيرادات بلغت قيمتها 66.6 مليون دولار (244.6 مليون درهم)، بزيادة نسبتها 110.3% مقارنة بالربع الثاني من العام 2020.

وارتفع صافي أرباح الشركة غير المطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إلى 117.9 مليون درهم في الربع الثاني بنسبة نمو تجاوزت حاجز 101.4 % مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

أما نسبة هامش الربح الصافي غير المطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً فقد بلغت 48.2% في الربع الثاني من السنة المالية 2021. وارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 77% إلى 22.1 مليون في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بــــــ 12.5 مليون خلال الربع الثاني مع عام 2020.