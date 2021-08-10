42% ارتفاع صادرات أعضاء غرفة دبي

دبي (الاتحاد)

أظهر تحليل حديث لغرفة دبي ارتفاع قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى منطقة غرب أفريقيا خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي (يناير-مايو 2021) بنسبة 42% على أساس سنوي، لتسجل قيمة قياسية قدرها 387 مليون دولار أميركي، الأمر الذي أدى إلى أن يبلغ متوسط النمو السنوي المركب 8.4% على مدى العقد الأخير. وأوضح التحليل الذي أصدرته الغرفة على هامش استعداداتها لتنظيم الدورة السادسة للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، الذي تنظمه غرفة دبي وإكسبو 2020 دبي، أن سبب النمو في القيمة المعلنة يعود بشكل أساسي إلى انتعاش النشاط التجاري. وكشف التحليل أن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى منطقة غرب أفريقيا بلغ 3,201 شهادة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2021، بنسبة نمو بلغت 20% على أساس سنوي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويبين التحليل أن تكوين الوجهات للمصدرين الأعضاء في غرفة دبي التي تستهدف منطقة غرب أفريقيا، شهد تحولاً كبيراً على مدى السنوات العشر الماضية، حيث يعد التوزيع الحالي أكثر توازناً وعلامة واضحة على أن مصدري دبي بدؤوا في جني ثمار جهودهم السابقة في التنويع والتوسع في الأسواق التي لم يتم استكشافها من قبل.

وأوضح التحليل أنه في السابق وتحديداً في العام 2011، سيطرت نيجيريا على تجارة أعضاء الغرفة مع منطقة غرب أفريقيا بحصة بلغت 67% من إجمالي قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء.