تراجع إنتاج النفط الأميركي 160 ألف برميل يومياً في 2021

واشنطن (رويترز) - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم إن من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الأميركي بمقدار 160 ألف برميل يومياً في 2021 إلى 11.12 مليون برميل يوميا، وهو انخفاض أصغر من تقديراتها السابقة التي أشارت إلى هبوط قدره 210 آلاف برميل يوميا.

وقالت الوكالة الحكومية إنها تتوقع أن يستقر الإنتاج نسبيا حتى نهاية أكتوبر قبل أن يبدأ بالارتفاع في نوفمبر وديسمبر وعلى مدار عام 2022.

ورجحت إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط إنتاج النفط الأميركي في 2022 حوالي 11.8 مليون برميل يوميا بارتفاع قدره 650 ألف برميل يوميا، وهي زيادة أصغر من توقعاتها السابقة البالغة 750 ألف برميل يوميا.

وسجل إنتاج النفط الأميركي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يوميا في 2019 قبل أن تسحق جائحة فيروس كورونا الطلب والأسعار.

وقالت الوكالة إنها تتوقع أن يرتفع استهلاك المنتجات البترولية وأنواع الوقود السائل الأخرى في الولايات المتحدة بمقدار 1.58 مليون برميل يوميا إلى 19.70 مليون برميل يوميا في 2021، مقارنة مع توقعاتها السابقة لزيادة قدرها 1.52 مليون برميل يوميا.

وأضافت أن متوسط استهلاك البنزين في الولايات المتحدة بلغ 8.6 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2021، ارتفاعا من 8.3 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2020، لكنه أقل من المتوسط المسجل في النصف الثاني من 2019 والبالغ 9.3 مليون برميل يوميا.

إلى ذلك، أبقت إدارة معلومات الطاقة الأميركية على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2021 من دون تغيير عند 5.33 مليون برميل يومياً.