«جوميا» تزيد الإنفاق على التكنولوجيا

نيروبي (رويترز) - قالت شركة التجارة الإلكترونية الأفريقية جوميا تكنولوجيز، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم زيادة الإنفاق على التسويق وتوظيف المزيد من المتخصصين في مجال التكنولوجيا، بعد الإعلان عن زيادة في خسائرها في الربع الثاني من العام. أعلنت جوميا، التي أصبحت أول شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا تركز على أفريقيا في بورصة نيويورك عند إدراجها هناك خلال 2019، عن أسرع نمو في أحجام الطلبات في خمسة أرباع متتالية في الفترة حتى نهاية يونيو.

وتقدم الشركة التي تعمل في أكثر من 10 دول أفريقية، تمتد من المغرب إلى جنوب أفريقيا، سوقا عبر الإنترنت للبائعين وتجار المواد الغذائية فضلا عن الخدمات المرتبطة بها. وقالت: إن إجمالي الطلبيات قفز 13 بالمئة إلى 7.6 مليون مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، فيما ارتفع العدد السنوي للمستخدمين النشطين لمنصتها ثلاثة بالمئة إلى سبعة ملايين. وقالت أيضا: إن خسائر جوميا المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين ارتفعت خمسة بالمئة على أساس سنوي، بينما تراجعت قيمة إجمالي البضائع 11 بالمئة. وأضافت أن زيادة الاستثمارات في الإعلانات والمبيعات ستساعد في استقطاب مستخدمين جدد ترغب في أن يشتروا المزيد من المنتجات اليومية من منصتها، مثل منتجات التجميل والتنظيف. وعلى مدار الربع الثاني، زادت نفقات الإعلانات والمبيعات بأكثر من الضعف لتصل إلى 17.1 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. وقال ساشا بوينيونيك الرئيس التنفيذي لجوميا: إن هذه الاستثمارات ستستغرق وقتا لتؤتي ثمارها.

وأضاف في إفادة لإعلان النتائج على الإنترنت: «لا نتوقع تسارعا بين عشية وضحاها. سيكون تدريجيا». وتخطط جوميا لزيادة عدد الموظفين في قسم التكنولوجيا لديها 40 بالمئة بحلول نهاية العام، مع وجود مركز تكنولوجي جديد في العاصمة المصرية القاهرة يستضيف أكثر من 100 تقني. وتستثمر الشركة أيضا في جوميا باي التي أبرمت صفقة مع البنك الأهلي المصري لتقديم خدمات معالجة المدفوعات لأطراف ثالثة.

وقال بوينيونيك: «هناك مجال انطلاق كبير بالنسبة لنا لزيادة تطوير جوميا باي على المنصة وخارج النظام الأساسي». وانخفض سهم جوميا إلى 20.85 دولار مقارنة مع 21.99 دولار عند الإغلاق أمس الاثنين، وهو أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي بلغه في فبراير عند 69.89 دولار. كان سعر السهم قد زاد بشكل كبير منذ إدراجه عند 14.50 دولار. وارتفع إلى 49.77 دولار، لكنه انخفض بنحو دولارين للسهم بعد تقرير سلبي للبيع على المكشوف.