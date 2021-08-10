«الشيوخ الأميركي» يقر مشروع قانون البنية التحتية

واشنطن (رويترز) - وافق مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الثلاثاء بأغلبية 69 صوتا على مشروع قانون البنية التحتية وقيمته تريليون دولار.

حظي مشروع القانون بعدد كاف من الأصوات لإقراره في المجلس، وهو نصر للبيت الأبيض ومجموعة من أعضاء المجلس من الحزبين قضوا شهورا في التفاوض عليه.

وما زال التصويت مستمرا في المجلس المؤلف من 100 عضو. وتمثل حزمة الإنفاق على البنية التحتية أولوية رئيسية للرئيس الأميركي جون بايدن.