تراجع مبيعات السيارات في الصين

بكين (رويترز) - قال اتحاد سيارات الركاب في الصين اليوم الثلاثاء إن شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية باعت 32968 مركبة مصنعة في الصين، بما يشمل تلك المخصصة للتصدير، في يوليو.

وأضاف الاتحاد أن الصين باعت 1.52 مليون من سيارات الركاب في يوليو بانخفاض قدره 6.4 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.