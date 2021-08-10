النفط يقفز مع تجاهل السوق تأثير كورونا

لندن (رويترز) - قفزت أسعار النفط أكثر من دولارين للبرميل أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء معوضة خسائر الجلسة السابقة، إذ غطى طلب متزايد على الخام في أوروبا والولايات المتحدة على مخاوف بشأن زيادة في الإصابات بكوفيد-19 في دول آسيوية.

وصعد خام برنت القياسي العالمي 2.8 بالمئة إلى 71.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 15.00 بتوقيت جرينتش، بينما قفز خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.44 بالمئة إلى 68.77 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان كلاهما قد هبطا حوالي 2.5 بالمئة في جلسة الاثنين، لكن محللين يعتقدون أن انتكاسة الجائحة لن تستمر طويلا.

