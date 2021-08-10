مزيد من التراجع في معنويات المستثمرين الألمان

برلين (رويترز) - أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن معنويات المستثمرين في ألمانيا تدهورت للشهر الثالث على التوالي في أغسطس على خلفية مخاوف من تعثر التعافي في أكبر اقتصاد في أوروبا بفعل زيادة الإصابات بكوفيد-19 وموجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا.

سجلت ألمانيا أكثر من ثلاثة آلاف حالة يوميا في الأسبوع الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 3.79 مليون. وارتفع عدد الوفيات في ألمانيا إلى 91 ألفا و803. وارتفع معدل الإصابات في سبعة أيام على مستوى البلاد اليوم إلى 23.5 لكل 100 ألف شخص، مقارنة مع 23.1 أمس الاثنين.

وقال معهد البحوث الاقتصادية زد.إي.دبليو إن مؤشره لمعنويات المستثمرين انخفض إلى 40.4 نقطة من 63.3 نقطة في الشهر السابق. وكان استطلاع لرويترز قد توقع انخفاضا إلى 56.7 نقطة.

وقال رئيس زد.إي.دبليو أخيم فامباخ في بيان «يشير هذا إلى تنامي المخاطر على الاقتصاد الألماني، مثل المخاطر من موجة رابعة محتملة من كوفيد-19 تبدأ في الخريف أو تباطؤ في النمو بالصين».

وارتفع مقياس منفصل للأوضاع الراهنة إلى 29.3 نقطة من 21.9 نقطة في يوليو. بالمقارنة مع متوسط توقعات عند 30 نقطة.