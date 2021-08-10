80% نمو صافي أرباح «إعمار مولز»

دبي (الاتحاد) سجّلت «إعمار مولز» زيادة في صافي أرباحها بنسبة 80%، لتصل إلى 622 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، مقارنة مع صافي أرباح الفترة ذاتها من عام 2020 والذي بلغ 345 مليون درهم. وبلغت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2021 ما قيمته 2.048 مليار درهم، بزيادة 23% مقارنة مع إيرادات النصف الأول من عام 2020 البالغة 1.66 مليار درهم.

وازدادت إيراداتها خلال الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 27%، إلى 1.147 مليار درهم، مقارنة مع إيرادات الربع الأول من عام 2021 والتي بلغت قيمتها 901 مليون درهم.

وحققت «نمشي»، المنصة الإلكترونية الرائدة المتخصصة في تجارة الأزياء عبر الإنترنت، والتابعة لشركة إعمار مولز، مبيعات بقيمة 427 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2021، 65% مقارنة مع نتائج الربع الأول من عام 2021، كما بلغت مبيعاتها عبر الإنترنت ما قيمته 685 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2021.

وشهدت إعمار مولز خلال الربع الثاني من عام 2021 تعافٍ ملحوظاً من آثار جائحة كوفيد-19 وانعكاساتها على سوق التجزئة العالمي، بالإضافة إلى تحقيقها لأرباح استثنائية فاقت التوقّعات، نظراً لتواصل تعافيها عبر مختلف أصولها وقطاعات أعمالها.

وقال متحدّث باسم شركة إعمار: «نواصل تركيز جهودنا على تنويع وتعزيز عروض التجزئة في مراكز التسوّق لدينا، ودفع عجلة نمو وتطوّر مشاريعنا بما يضمن أرباحنا الماليّة. ومع تجدّد وتزايد توقّعات العملاء، ونمو الأسواق المستهدفة الجديدة، يتحتّم على إعمار مولز إعادة تصوّر وصياغة قطاع التجزئة وتقديم تجارب تسوّق مبتكرة وغير مسبوقة. دبي هي إحدى أسرع المدن نمواً ومواكبةً للتغيير في العالم، ونحن بدورنا نعمل على مجاراة سرعة نمو متطلبات الجيل المقبل من العملاء».

معدّلات الإشغال

حافظت معدّلات الإشغال في أصول «إعمار مولز»، والتي تشمل «دبي مول»، و«دبي مارينا مول»، و«مجمّع الذهب والألماس»، و«سوق البحار»، ومراكز التجزئة ضمن المجمّعات السكنية، على أدائها المرن خلال الربع الثاني من عام 2021 والذي وصل إلى 91%.

مراكز التجزئة

شهدت مبيعات التجزئة تعافياً ملحوظاً خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث حقق إجمالي المبيعات زيادة بنسبة 8 % في الربع الثاني لعام 2021 مقارنة مع نتائج الربع الأول من عام 2021 عبر كافة أقسام المجموعة، وزيادة بنسبة 77 بالمئة مقارنة مع نتائج النصف الأول من عام 2020. هذا وقد سجّلت مبيعات المستأجرين زيادة بنسبة 15 بالمئة في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة مع نتائج الربع الثاني لعام 2019. ويعزى التعافي الكبير في مبيعات المستأجرين إلى زيادة متوسط إنفاق كل زائر بمعدّل 59 % و62 % خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة مع نتائج الفترة ذاتها من عامي 2020 و2019 على التوالي.

المشاريع المستقبلية

تماشياً مع استراتيجية النمو، تعتزم «إعمار مولز» افتتاح «دبي هيلز مول» خلال الربع الأول من عام 2022، والذي يضم نحو 600 منفذ تجاري، بما في ذلك مجموعة من متاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي. وسيوفّر المركز التجاري نحو مليوني قدم مربعة كمساحة إجمالية مخصّصة للتأجير، كما سيحتضن أربعة مراكز ترفيهية عائلية رئيسية، بالإضافة إلى مجمّع لدور العرض السينمائي، ومتجر هايبرماركت، وعدد من متاجر التجزئة الكبرى الرئيسية، وأفعوانية داخلية، ومواقف سيارات مخصّصة لأكثر من 7000 سيارة.