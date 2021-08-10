27 مليون درهم صافي أرباح «العربي المتحد»

الشارقة (الاتحاد) سجل البنك العربي المتحد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري أرباحاً صافياً قدرها 27 مليون درهم مقابل 208 ملايين درهم خسائر خلال الفترة نفسها من عام 2020، وبزيادة 64٪ مقارنة بالربع السابق. يأتي النمو في صافي الأرباح نتيجة لتحسن الأداء التشغيلي وانخفاض مخصصات الائتمان المتوقعة، إلى جانب إدارة التكاليف والمنهج الحصيف لإدارة المخاطر.

وقال البنك في بيان: أسهم الأداء المالي في تحقيق تقدم كبير في الأعمال «الأساسية» حيث سجل زيادة بنسبة 33٪ في الأرباح التشغيلية مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، كما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 8٪، بينما سجلت إدارة المصروفات التشغيلية انخفاضًا بنسبة 9٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. كذلك تم تعزيز الميزانية العمومية بشكل كبير مع التركيز على جودة الأصول مما أدى إلى تسجيل انخفاض بنسبة 70٪ في المخصصات مقارنة بالنصف الأول من عام 2020. توفر هذه النتائج دليلاً إضافيًا على أن البنك في وضع جيد يؤهله للنمو والازدهار.

وقال أحمد أبو عيده، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: «إن الاستثمار الذي بدأه البنك في تطوير وتحديث البنية التحتية التقنية وبالتالي المضي قدمًا نحو العالم الرقمي والتنفيذ الناجح لاستراتيجية التحول مهد الطريق للعودة إلى الربحية. نتطلع بثقة إلى المستقبل ونعمل باستمرار على تطوير وتحسين نموذج أعمالنا وأنشطتنا بما يتماشى مع قاعدة عملائنا واستراتيجية النمو المستدام».