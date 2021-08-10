«ويز إير أبوظبي» تطلق خدمة جديدة

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت "ويز إير أبوظبي"، أحدث شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إضافة وجهة جديدة إلى قائمة وجهاتها، لتعزز من شبكة خطوطها الجوية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، وليرتفع بذلك عدد الوجهات التي تصل إليها طائرات الشركة إلى 32 وجهة.

وستبدأ "ويز إير أبوظبي" تسيير رحلاتها إلى المنامة اعتباراً من 10 سبتمبر وبمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الأحد والثلاثاء والخميس. وتبدأ أسعار التذاكر من 129 درهما، وتتوفر على الموقع الإلكتروني wizzair.com، وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.

تضم مملكة البحرين 33 جزيرة طبيعية والعديد من الجزر الصناعية الأخرى. بالإضافة إلى أرخبيل البحرين، تعد المملكة أيضًا موطنًا لجزر حوار وجزر أمواج. وتقع قبالة ساحل المملكة العربية السعودية في الخليج العربي. وتفتخر البحرين بتاريخ غني ومثير للاهتمام، حيث كانت موطناً لحضارة دلمون. كما أنها تشتهر بالغطس واستخراج اللؤلؤ، وبالطبع هي موطن سباقات فورمولا 1 في مارس. وتبعد ساعة واحدة بالطائرة من أبوظبي، حيث تعتبر البحرين المدرجة حاليا في قائمة الدول الخضراء في أبوظبي، وجهة مثالية لقضاء عطلة نهاية أسبوع استكشافية.

وقال كيس فان شايك المدير العام لشركة "ويز إير أبوظبي": "لطالما كان تعزيز شبكة خطوطنا في دول مجلس التعاون الخليجي أولوية بالنسبة لنا في ويز إير أبوظبي، ونفخر بأن نقدم خيار سفر بديل وبأسعار مقبولة إلى مملكة البحرين التي تعتبر وجهة جذابة نظراً لقربها من دولة الإمارات وتتمتع بسكان مضيافين فضلاً عن ثروة تاريخية وثقافية فريدة، ونحن على ثقة من أن المملكة ستكون إضافة مرحب بها إلى قائمة رحلاتنا".

ويضم أسطول طائرات "ويز إير أبوظبي" 4 طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كليًا، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.