«أڤايا» تستحوذ على «سي تي انتيجرايشن»

دبي (الاتحاد) أعلنت شركة أڤايا اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2021 وعن استحواذها على شركة "سي تي انتيجرايشن" CTIntegration المتخصصة في تطوير برامج مراكز الاتصال وتكامل الأنظمة. وقالت الشركة إن إيراداتها ارتفعت في الربع الثالث بنسبة 2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وحققت 732 مليون دولار. وبلغت القيمة الإجمالية للصفقات التي وقعتها الشركة نحو 2.1 مليار دولار، بينما حقق مؤشر الـ ARR (معدل العائد المحاسبي) لحلول "ون كلاود "OneCloud نحو 425 مليون دولار مسجلا بذلك ارتفاعا متتاليا بنسبة 23 في المئة. كما ارتفعت مساهمة السحابة وشركاء التحالف والاشتراكات ضمن إجمالي الإيرادات، من 30 في المئة المسجلة في ذات الفترة من العام الماضي، إلى 40 في المئة. كذلك شكلت إيرادات البرامج والخدمات نحو 88 في المئة من الإيرادات، فيما بلغت نسبة الإيرادات المتكررة 64 في المئة.

وقال الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أڤايا جيم شيريكو: "النمو المحقق في الربع الثالث، يأتي استكمالا لمسار من النمو المحقق على مدى الأرباع المالية الأربعة السابقة سواء من حيث حجم الإيرادات أو من حيث التطور الذي حققناه من خلال استراتيجية التحوّل التي أطلقناها".

ومن جهته، قال رئيس أڤايا العالمية نضال أبو لطيف إن نتائج الشركة في الربع الثالث، تُظهر بوضوح صحة القرارات التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية وخصوصا خلال فترة الجائحة. وأضاف "لقد حققنا إنجازات في مختلف أسواق العالم، ومن بينها أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث اندفعت الشركات إلى تبنّي حلولنا وخدماتنا. وتميّزت الشركات والمؤسسات العامة الخليجية، التي اعتمدت على حلول أڤايا لتحقيق تغيرات جذرية في أساليب العمل وتحسين المنتجات والطريقة التي يتم اعتمادها للتفاعل مع العملاء سواء في القطاع المصرفي أو الحكومي والمؤسسات التعليمية ومراكز الرعاية الصحية وغيرها من القطاعات".