لتحنب الازدحام.. 9 نصائح للسفر عبر مطار دبي

دبي (الاتحاد) حثت مطارات دبي المسافرين على الاطلاع على أحدث لوائح السفر والتخطيط لرحلاتهم حيث يستعد مطار دبي الدولي لما قد يكون أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاما حتى الآن هذا العام. من المتوقع أن يتعامل مع أكثر من مليون مسافر خلال الأيام الـ 11 المقبلة (12-22 أغسطس) بمتوسط ​​ذروته اليومية التي يبلغ متوسطها 100 ألف مسافر خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وقالت الشركة في بيان إن هذه الزيادة هي نتيجة تزامن الذروة الموسمية في نهاية العطلة الصيفية مع عودة العائلات إلى الإمارات العربية المتحدة مع التسهيل المشروط لدولة الإمارات العربية المتحدة للوائح السفر للركاب القادمين والعبور (ترانزيت) من العديد من الدول الآسيوية والأفريقية بما في ذلك الهند، وقرار المملكة المتحدة بنقل الإمارات إلى "القائمة الصفراء".

قال عيسى الشامسي، نائب الرئيس للعمليات في مطارات دبي "نحن على استعداد، ونبذل قصارى جهدنا للتأكد من أن الركاب يتمتعون بتجربة آمنة وسلسة في مطار دبي الدولي. ولكن نظرًا للتغييرات الأخيرة في متطلبات السفر، والتي يمكن أن تختلف غالبًا اعتمادًا على نقطة البداية ووجهة الرحلة، يمكن للمسافرين إحداث فرق كبير في تجربتهم في المطار من خلال اتباع بعض القواعد والنصائح البسيطة".

وأضاف "بالنظر إلى أن عدد الركاب سيكون أعلى بشكل ملحوظ في منطقة الوصول خلال هذه الفترة، فمن المهم ألا يتسبب المستقبلين بالازدحام في الطريق في الفناء الأمامي من المبنى وأن يستقبلوا أصدقاءهم وعائلاتهم القادمين براحة باستخدام مواقف السيارات وخدمة صف السيارات".

بالنظر إلى أن متطلبات السفر قد تغيرت على مستوى العالم خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة بسبب جائحة Covid-19، تحث مطارات دبي بشدة جميع العملاء على:

-تحقق دائماً مع شركة الطيران الخاصة بك للحصول على معلومات حول متطلبات السفر.

-تأكد من مبنى الوصول أو المغادرة قبل الوصول إلى المطار.

-تأكد من متطلبات السفر للبلد الذي ستسافر إليه (بما في ذلك تقرير فحص PCR سلبي قبل بدء الرحلة).

-استخدم مناطق انتظار السيارات المخصصة للمطار أو خدمة صف السيارات لاستقبال الضيوف براحة تامة.

يعد إيقاف المركبات لنقل الضيوف من ساحة الوصول الأمامية انتهاكا للمرور ويسبب ازدحاما في مبنى الركاب وما حوله.

-تأكد من ارتداء الكمامة دائماً وحافظ على التباعد الجسدي في المطار.

-امتنع عن السفر واطلب المشورة الطبية في حال ظهور أي أعراض كوفيد-19.

-تأكد من أن وثائق السفر (جواز السفر والتأشيرة) محدثة وصالحة قبل التوجه إلى المطار.

-قم بتوديع العائلة والأصدقاء في المنزل للمساعدة في تجنب الازدحام في الفناء الأمامي للمبنى تعمل مطارات دبي عن كثب مع شركائها بما في ذلك 55 شركة نقل دولية، بالإضافة إلى 100 من منافذ بيع الأطعمة والمشروبات ومنافذ البيع بالتجزئة، وهيئات المراقبة والصحة، لضمان رفاهية وراحة العملاء.

تتخذ DXB تدابير شاملة للحفاظ على صحة وسلامة ورفاهية العملاء والموظفين في جميع مرافقها. تشمل هذه التدابير التنظيف الدوري، وتسهيل اختبار الركاب القادمين وتطعيم موظفي المطار، والفحص الحراري، وملصقات التباعد الاجتماعي، وتوفير محطات تعقيم اليدين حول المطار، واستخدام زجاج شبكي وقائي عند تسجيل الوصول وعدادات الهجرة، وتوافر معدات الحماية الشخصية (PPEs) ومرافق للتخلص الآمن والتعامل معها، بالإضافة إلى زيادة مستويات التعقيم وفقًا للمعايير الدولية على النحو المنصوص عليه من قبل الهيئات المحلية والاتحادية ذات الصلة.





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