زيادة مشتركي «المصرية للاتصالات» وأرباحها تقفز 134%

القاهرة (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في أفريقيا والشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء أن صافي ربحها المجمع بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بلغ 1.747 مليار جنيه (111.3 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الجاري بارتفاع 134 بالمئة بدعم من زيادة الخدمات وأرباح فودافون مصر.

كانت الشركة حققت في نفس الفترة من العام الماضي أرباحا 746.488 مليون جنيه.

وفي أول ستة أشهر من هذا العام، زادت الأرباح بنحو 88 بالمئة لتسجل 3.871 مليار جنيه مقابل 2.058 مليار جنيه قبل عام على أساس سنوي.

وتمتلك الحكومة 80 بالمئة من أسهم المصرية للاتصالات.

وزادت إيرادات الشركة 13 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني إلى 8.973 مليار جنيه ونحو 16 بالمئة خلال النصف الأول من هذا العام إلى 17.4 مليار جنيه.

وعزت الشركة النتائج القوية إلى زيادة إيرادات أعمال وحدة المسكن والاتصالات الشخصية إلى 8.629 مليار جنيه في النصف الأول من 6.759 مليار قبل عام.

وزادت أعداد مشتركي الهاتف الثابت بنحو ستة بالمئة والإنترنت 18 بالمئة وخدمات المحمول 21 بالمئة لتصل إلى 10.297 مليون و7.475 مليون و8.140 مليون على الترتيب.

وبحلول الساعة 08.39 بتوقيت جرينتش، جرى تداول سهم الشركة ببورصة مصر عند 15.34 جنيه بارتفاع 2.54 بالمئة.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية لرويترز إن السهم يستهدف مستوى 17.50 جنيه ثم 20 جنيها.

وتملك المصرية للاتصالات حصة 45 بالمئة من أسهم فودافون مصر.

وبلغ نصيب الشركة في أرباح فودافون مصر 1.563 مليار جنيه في أول ستة أشهر من هذا العام مقابل 1.005 مليار قبل عام.

وقالت الشركة في بيان صحفي إنها حصلت على الدفعة الثانية من الأرباح الاستثنائية لفودافون مصر بقيمة 3.6 مليار جنيه في يوليو الماضي.

وستظهر تلك الأرباح في الفترة المالية للربع الثالث من هذا العام والمتوقع الإعلان عنها في نوفمبر.