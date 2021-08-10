الدولار لأعلى مستوى مقابل اليورو وبتكوين عند 45.6 ألف

لندن (رويترز) - بلغ الدولار أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليوم الثلاثاء بعدما عززت بيانات الوظائف الأميركية القوية التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تقليص برنامجه الضخم لمشتريات الأصول.

وقال محللون إن الدولار قد يلقى دعما من ارتفاع عائدات السندات الأميركية إذ يضعف احتمال تقليص مجلس الاحتياطي التحفيز أسعار السندات.

وذكرت وزارة العمل الأميركية في مسح شهري أمس الاثنين أن الوظائف الجديدة، وهي مؤشر للطلب على العمالة، سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في يونيو بينما زاد التوظيف.

جاء ذلك عقب تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية الصادر يوم الجمعة والذي أظهر زيادة الوظائف بواقع 943 ألفا في يوليو أعلى من توقعات اقتصاديين في استطلاع اجرته رويترز عند 870 ألفا.

وصعد مؤشر الدولار يومي الجمعة والاثنين وبلغ أعلى مستوى في 18 يوما عند 93.02 في التعاملات في آسيا اليوم.

وبحلول الساعة 08.50 بتوقيت جرينتش، استقر عند 93.035.

ونزل اليورو لأقل مستوى مقابل العملة الأميركية في أربعة أشهر مسجلا 1.1726 دولار.

وهبط الفرنك السويسري والين الياباني 0.1 بالمئة مقابل الدولار الأميركي مع تراجع الطلب على عملات الملاذ الآمن.

وتضرر الدولار الأسترالي، الذي يُعتبر مؤشرا للإقبال على المخاطر، من انخفاض أسعار السلع الأولية وتمديد العزل العام في البلاد.

وبحلول الساعة 07.51 بتوقيت جرينتش، ارتفع 0.1 بالمئة إلى 0.7334 دولار، بعد أن أمضى الثلاثة أسابيع الأخيرة عند مستويات لم يسجلها منذ ديسمبر 2020.

وهبط الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.69805 دولار.

وفي العملات المشفرة، يجري تداول بتكوين عند نحو 45 ألفاً و634 دولارا، بانخفاض 1.4 بالمئة خلال الجلسة، بعد أن بلغت أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 46759 دولار أثناء الليل.