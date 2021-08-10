1.53 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للتوزيع»

أبوظبي (الاتحاد) حققت شركة أدنوك للتوزيع، خلال النصف الأول من العام الجاري صافي ربح قدره 1.15 مليار درهم، وبلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك 1.53 مليار درهم.

وخلال الربع الثاني، بلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك 712 مليون درهم، وصافي الربح 521 مليون درهم.

المرونة في الأداء المالي

وقالت الشركة في بيان: جاءت هذه النتائج القوية مدفوعة بارتفاع كميات الوقود المباعة، وبالتحسن على هامش الربح الإجمالي للقطاع التجاري وأعمال التجزئة لغير الوقود، وزيادة الكفاءات التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2021. كما شهدت الشركة انتعاشاً تدريجياً في كميات الوقود المباعة لتقترب من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، ما يُعد مؤشراً على تحسن معنويات العملاء عقب حملة التطعيم الناجحة التي شملت جميع مناطق دولة الإمارات. وبالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركة تزايداً في كميات الوقود المباعة في محطاتها في إمارة دبي إلى جانب استراتيجية التسويق الاستباقي التي طبقتها في قطاع أعمال الشركات.

وفي الجانب التشغيلي، وضمن النقلة النوعية للتحديث والتطوير التي تنفذها أدنوك للتوزيع، أكدت الشركة التزامها باستمرار العمل على خفض النفقات التشغيلية وتعزيز تنافسيتها في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة في دولة الإمارات. وخلال النصف الأول من عام 2021، تقلصت النفقات التشغيلية للشركة بنسبة 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020. وحافظت شركة أدنوك للتوزيع على مركزها المالي القوي الذي يؤهلها لمواصلة جهودها للتوسّع محلياً ودولياً تماشياً مع سياستها للنمو الذكي.

مواصلة مسيرة النمو

وخلال النصف الأول من عام 2021، استمرت أدنوك للتوزيع بالعمل على تنفيذ وعدها بالارتقاء بخدمات التزود بالوقود وتوفير خيارات التسوق الرقمي الحديثة لعملائها والمجتمعات التي تخدمها محلياً ودولياً، حيث افتتحت 12 محطة خدمة جديدة في دولة الإمارات. وخلال النصف الأول من العام 2021، حصلت الشركة على شهادة عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية للاستحواذ على 35 محطة خدمة في المملكة، وهي الصفقات التي سبق الإعلان عنها في ديسمبر 2020 وفبراير 2021. وتؤكد أدنوك للتوزيع التزامها بتعزيز تجربة تسوق العملاء والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء السعودية.

وبناءً على النجاحات التي تحققت خلال عام 2020. استمرت الشركة في تقديم تجربة تسوق حديثة ورقمية لعملائها. ويتضمن ذلك تعزيز خيارات الدفع عبر تطبيق أدنوك للتوزيع الذي يتيح للعملاء وسيلة متطوّرة للدفع بدون تلامس. بالإضافة إلى ذلك، تزايد الطلب على خدمة توصيل الطلبات عبر الإنترنت والتي توفرها الشركة، عن طريق تطبيقات ومواقع "طلبات" و"كاريدج"، من أكثر من 100 متجر واحة أدنوك على مستوى الإمارات. ودعماً لاستراتيجية الشركة الطموحة في قطاع مبيعات التجزئة، تم خلال النصف الأول من العام 2021 تجديد 24 من متاجر واحة أدنوك.

النمو الذكي

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: "تأتي النتائج القوية التي سجلتها الشركة خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2021 لتعزز مسيرة نمو الشركة ومكانتها الراسخة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة، كما تؤكد على التزامنا بتحقيق استراتيجيتنا الطموحة للنمو الذكي. وسنعمل خلال المرحلة التالية على تعزيز عائدات المساهمين على المدى الطويل. كما أن هذه النتائج تعكس حرصنا على تنفيذ استراتيجيتنا ومواصلة تنفيذ جميع أهداف الشركة في مبيعات الوقود وغير الوقود، إضافة إلى خفض التكلفة. كما واصلنا تنفيذ استثمارات رأسمالية مدروسة وتقليل النفقات في الوقت الذي عملنا فيه على توسعة شبكة محطاتنا، وتوفير أعلى مستويات السلامة والجودة، وتعزيز تجربة تسوق العملاء.

وأضاف: "كما أود أن أعبر عن تقديري لكافة فرق العمل التي تأقلمت سريعاً مع ظروف العمل الجديدة، وعملت على مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا طويلة المدى. وبفضل كل تلك الجهود، أصبحت أدنوك للتوزيع في وضع جيد يسمح لها بالاستفادة من العديد من الفرص والشراكات المثمرة لهذا العام وفي المستقبل. ونحن فخورون بأننا حققنا هذا التقدم مع تركيزنا على السلامة وذلك تماشياً مع التزامنا التام بالحفاظ على الاستدامة بعيدة المدى وضمان صحة وسلامة فريق عملنا والمجتمع".

التركيز على العملاء

وإلى جانب التزامها بأعلى معايير الصحة حفاظاً على سلامة موظفيها وعملائها، عملت الشركة على تعزيز تجربة تسوق عملائها من خلال ترقية برنامج "مكافآت أدنوك"، الذي يعتبر برنامج الولاء الأول من نوعه الذي تقدمه شركة بيع وقود بالتجزئة في دولة الإمارات، حيث شهد النصف الأول من عام 2021 انضمام 18 شريكاً جديداً إلى البرنامج ليصل إجمالي عدد الشركاء إلى 40 شريكاً، مما يتيح لأعضاء البرنامج فرصة الاستفادة من الكثير من العروض والخصومات المقدمة من بعض أفضل العلامات التجارية في قطاع التسلية والترفيه في دولة الإمارات.

وحتى نهاية النصف الأول من العام 2021، حقق برنامج "مكافآت أدنوك" إنجازاً كبيراً بتسجيله أكثر من 1.1 مليون عضو، حيث بلغ عدد المعاملات التي تمت باستخدام نقاط برنامج "مكافآت أدنوك" حوالي 16.9 مليون معاملة حتى الآن. ولتحفيز العملاء، تم إطلاق عدد من العروض والحملات الترويجية التي نظمت في المتاجر ومحطات الخدمة بهدف تعزيز تجربة تسوق العملاء وتقديم باقة من المبادرات القيّمة التي ترضي اهتمامات وذوق شريحة واسعة من العملاء، حيث يحصلون على المزيد من العروض في كل زيارة لمحطات أدنوك.

عائدات للمساهمين

أكدت أدنوك للتوزيع على مواصلة سياستها لتوزيع الأرباح لعام 2021 وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2.57 مليار درهم. ويتوقع أن توزع الشركة أرباح النصف الأول من العام 10.285 فلس للسهم في أكتوبر من هذا العام، رهناً بموافقة مجلس الإدارة. وخلال اجتماع الجمعية العمومية في 16 مارس 2021، أعلنت الشركة عن تعديل سياسة توزيعات الأرباح لعام 2022، محددة توزيعات أرباح بقيمة لا تقل عن 2.57 مليار درهم للعام 2022 (مقارنة بحد أدنى يبلغ 75% من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للسياسة السابقة)، وهو ما سيمنح للمساهمين عوائد مجزية واضحة حتى أبريل 2023.

وستظل سياسة توزيعات الأرباح لما يلي ذلك من السنوات كما هي عليه بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع. وتعكس سياسة توزيع الأرباح الوضع المالي القوي للشركة حتى نهاية العام 2020 والثقة في آفاق نموها وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية. وعلى الرغم من ظروف السوق الحالية، تظل أدنوك للتوزيع واثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاستراتيجية وتحقيق عائدات نقدية مستقرة لمساهميها.