ديوا الرقمية ودو تطلقان حلول شرائح الجيل الخامس في المنطقة

تنفذ ديوا الرقمية - الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي/ديوا/ إحدى مبادرات دبي X 10 - وشركة دو التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة/EITC/ - ضمن الشراكة الاستراتيجية التي جمعت بينهما - أول مشروع لحلول شرائح الجيل الخامس في المنطقة الذي يعتمد تقنية «أس.أيه» المتطورة الخاصة بالجيل الخامس، وذلك في إطار الجهود المتكاملة لجعل دبي أذكى مدينة في العالم. وستكون شركة «إنفراكس» InfraX - إحدى الشركات التابعة لديوا الرقمية والمتخصصة بتوفير الخدمات التقنية المبتكرة - و«دو» أول شركتين في المنطقة تقدمان شرائح الجيل الخامس التي تتبنى أحدث حلول الحوسبة المتطورة في القطاعات الخدماتية. ومن خلال المشروع الجديد تتيح حلول الشرائح الخاصة بالجيل الخامس والتي تعتمد تقنية «أس.أيه» المدعومة بأحدث تقنيات الحوسبة المتطورة بتعزيز فعالية وكفاءة الأعمال في هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال شبكة معلوماتية تتبنى أعلى درجات الأمن والتخصص. وفي إطار هذه المبادرة الطموحة تقوم «دو» ببناء بنية تحتية أساسية متنقلة جديدة لهيئة كهرباء ومياه دبي تعتمد أفضل حلول البنية التحتية الافتراضية للشبكات/NFV/ والتي توفر درجات عالية من الاستقلالية والفصل. وستمكّن تقنية «أس.أيه» الخاصة بالجيل الخامس المقدمة من «دو» شركة «إنفراكس» التابعة لديوا الرقمية من تقديم خدمات سلسة ومبتكرة للهيئة والشركات التابعة لها. واتفق الطرفان على بناء حالات استخدام جديدة من أجل الاستفادة من قدرة الحوسبة المتطورة المتنقلة وتحسين العمليات وتعزيز درجات أمن الشبكات وتسريع عمليات التحول الرقمي. وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تعمل ديوا الرقمية بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم. ويعكس تعاوننا مع شركة «دو» جهودنا الحثيثة لتبني أحدث الحلول المتطورة لدفع التحول الرقمي في الدولة. ويعتبر تنفيذ حلول شرائح الجيل الخامس من خلال تقنية «أس.أيه» الحديثة منعطفاً نوعياً في كفاءة قطاع المرافق والقطاعات الخدماتية الأخرى لتعزيزه الابتكار في الأعمال وتوفيره لقطاع الأعمال درجات عالية من المرونة والسرعة والأمن. وتعتبر حلول الجيل الخامس عنصراً هاماً في الثورة الصناعية الرابعة وهي تتوافق مع مئوية الإمارات 2071 ومبادرة دبي 10X». بدوره قال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «بصفتنا شركة وطنية رائدة في توفير أحدث خدمات الاتصال والحلول الرقمية نواصل في «دو» التزامنا بدعم رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة. ويسعدنا التعاون مع ديوا الرقمية لتنفيذ المشروع الخاص بتطبيق أحدث حلول تقنية الشرائح الخاصة بتقنية الجيل الخامس، مما يتيح لنا مشاركة خبراتنا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي ومساعيها الرامية لمواكبة متطلبات التحول نحو عصر الاقتصاد الرقمي، وضمان أعلى معايير التميز في تقديم الخدمات والارتقاء بتجارب المتعاملين من خلال توظيف وتسخير التقنيات والحلول المبتكرة». وستحقق حلول الشرائح الخاصة بالجيل الخامس والأولى من نوعها في المنطقة والتي تعتمد تقنية «أس.أيه» المتطورة نتائج إيجابية للعديد من القطاعات، والتي تشمل قطاعات المرافق والتصنيع والرعاية الصحية والنقل والمطارات والموانئ ووسائل الإعلام والترفيه وغيرها. وتعتبر التقنية الجديدة مثالية للاستخدام في العديد من المجالات مثل شبكات المركبات الخاصة والقيادة الذاتية والجراحة عن بُعد والتعليم عن بعد وخدمات الاستضافة المحلية وهي بذلك تلبي الاحتياجات التقنية لمجموعة واسعة من المستخدمين.