إرنست آند يونج: انتعاش أداء فنادق الإمارات خلال مايو الماضي

مصطفى عبد العظيم(دبي)

واصل القطاع الفندقي في دولة الإمارات تسجيل تحسن كبير في مؤشرات الأداء الرئيسية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري لتقترب معها من استعادة مستويات ما قبل الجائحة، وفقاً لمؤسسة إرنست آند يونج، التي أظهرت انتعاشاً قوياً في مؤشرات شهر مايو الماضي.

ووفقاً لتقرير (EY) حول أداء القطاع الفندقي في الشرق الأوسط لشهر مايو 2021، سجلت فنادق أبوظبي أعلى متوسط إشغال على مستوى الشرق الأوسط خلال الشهر الماضي، بلغت نسبته 72% بنمو قدره 10.3% عن الشهر ذاته من العام الماضي، فيما سجلت فنادق دبي متوسط إشغال بلغ 60% وفنادق رأس الخيمة بنسبة 65%.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، شهد سوق الضيافة في أبوظبي زيادة في إيرادات الغرفة المتوافرة بنسبة 31% لترتفع من 37% دولاراً في مايو 2020 إلى 49 دولاراً في مايو الماضي، مدفوعاً بنمو الإشغال بنسبة 10.3% إلى جانب زيادة متوسط أسعار الغرف بنسبة 12.4% وارتفاعه من 60 دولاراً إلى 67 دولاراً في مايو 2021.

وأوضح تقرير المؤسسة أن سوق الضيافة في أبوظبي شهد وتيرة صحية خلال الشهر، مدفوعةً إلى حد كبير بالطلب المحلي القوي خلال عطلة عيد الفطر، والعروض الجذابة التي قدمتها الفنادق، بالتزامن مع التوسع القوي في برامج التطعيم التي منحت الثقة للنزلاء.

وتوقعت إرنست آند يونج، أن يسهم التخفيف المتوقع لإجراءات الحجر الصحي للمسافرين الوافدين من بعض الوجهات، جنباً إلى جنب مع تنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي سلسلة الفعاليات والعروض والحملات الترويجية الجديدة المخصصة لجميع أفراد المجتمع المحلي على مدار عام 2021، لدعم تعافي القطاع السياحي في الإمارة تحت مظلة عروض أبوظبي، المنصة التابعة لها والمتخصصة في قطاع التجزئة.

ووفقاً لمؤشرات أداء الفترة من يناير وحتى مايو الماضي، بلغ متوسط إشغال فنادق أبوظبي نحو 70%، فيما بلغ متوسط أسعار الغرف نحو 69 دولاراً للغرفة، وبلغ متوسط العائد على الغرف نحو 48 دولاراً.

وفي دبي، أظهرت بيانات EY، ارتفاع الإشغال الفندقي في الإمارة بنسبة 42% ليصل إلى 60%، فيما قفز متوسط سعر الغرفة بنسبة 150% ليصل إلى 223 دولاراً، ليقفز معه متوسط العائد لأكثر من 736% مسجلاً 134 دولاراً مقارنة مع 16 دولاراً في مايو 2020.

وأفاد التقرير أن نمو أداء قطاع الضيافة في دبي يعود بشكل أساسي إلى السياحة المحلية والعديد من صفقات الإقامة التي قدمتها الفنادق خلال إجازة عيد الفطر، علاوة على ذلك، فإن تخفيف قيود COVID-19 مثل السماح للفنادق بالعمل بكامل طاقتها واستضافة الحفلات والفعاليات الرياضية مع الملقحين، قد ساهمت في تسريع مقارنة بالعام الماضي. ووفقاً لبيانات القطاع الفندقي في رأس الخيمة، فقد سجلت فنادق الإمارة نمواً في الإشغال بنسبة 25.3% خلال شهر مايو الماضي، وتراجعاً في الأسعار بنسبة 9%، وزيادة كبيرة في العائد على الغرف بلغت 48.4%.

وأظهرت بيانات الأشهر الخمسة الأولى تسجيل فنادق الإمارة متوسط إشغال قدره 47%، بارتفاع نسبته 4% عن الفترة ذاتها من 2020، ونمو في أسعار الغرف بنسبة 13.7% وفي العائد على الغرف بنسبة 22.7%.