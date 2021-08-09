«إيدج» تشارك في «دبي للطيران»

دبي (الاتحاد)

تشارك «إيدج» في معرض دبي للطيران 2021 بوصفها شريكاً في مجال تكنولوجيا الدفاع، وتستعرض مجموعتها الواسعة من خدمات الطيران والدفاع والتكنولوجيا التي تقدمها إلى الجهات الدولية الرائدة في تلك القطاعات.

وتهدف المجموعة بصفتها عضواً في اللجنة الاستشارية للمعرض إلى دفع عجلة النمو في قطاع الطيران.

و قال خالد البريكي، رئيس قطاع دعم المهام في مجموعة إيدج وأحد أعضاء اللجنة الاستشارية: «يعد معرض دبي للطيران 2021 منصة رئيسة لنا لدعم حملة «اصنع في الإمارات»، إذ يُشكل المعرض ملتقى للجهات الدولية الرئيسة، ويستعرض الإنجازات الكبيرة التي تحققها دولة الإمارات في مجال الأبحاث المتعلّقة بالمنتجات فائقة التطور وتطويرها وإنتاجها، والإمكانات التي تحققها في مجالات الطيران والفضاء والدفاع، التي تحتل مجموعة إيدج مكانةً رياديةً فيها.