«إحصاء أبوظبي» يختتم البرنامج الإحصائي للشباب

أبوظبي(الاتحاد)

اختتم معهد التدريب الإحصائي التابع لمركز الإحصاء – أبوظبي، «برنامج أبوظبي الإحصائي للشباب»، للطلبة المواطنين من سن 15 إلى 18 سنة، واستغرق 4 أسابيع، خلال الفترة من 27 يونيو إلى 29 يوليو، وتضمن زيارة افتراضية إلى جامعة خليفة لتعريف المشاركين بمجالات الدراسة في علوم البيانات والإحصاء.

وتناولت الدورة التعريف بالدور الاستراتيجي الذي يقوم به مركز الإحصاء-أبوظبي في رسم السياسات ودفع عجلة التنمية في الإمارة، ومهام وأهمية مراكز المحلية والإقليمية والعالمية، ومقدمة عن علم الإحصاء. ومن خلال تدريبات عملية، أنجز المتدربون مشروعات وعروض تقديمية عن كيفية التخطيط للمشاريع الإحصائية وجمع البيانات، والفرق بين المسوح واستطلاعات الرأي، وكيفية تصميم استمارات كل منهما، وتحليل النتائج التي يتم جمعها. كما تعرف الطلبة إلى كيفية اختيار عينات البحث وأهم طرق جمع البيانات، إضافة إلى المهارات القيادية في إدارة فريق العمل، ومهارات الاتصال والتواصل الفعال من خلال منصات التعلم الإلكترونية.

وقال أحمد محمود فكري مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي إن «هذه هي الدورة التدريبية تستهدف توعية الطلبة المواطنين في المرحلة التي تسبق الالتحاق بالجامعة، بأهمية علوم الإحصاء والبيانات، للتشجيع على تلبية حاجة الدولة من خبراء البيانات في المستقبل»، مضيفا أن «هذه العلوم أساسية وتتقاطع مع مختلف التخصصات والمجالات، ومن بينها الذكاء الاصطناعي، الذي يعد المحرك الأساسي للثورة الاقتصادية والعلمية التي يعيشها العالم الآن وفي المستقبل». وأكد أن «بناء وتطوير الكفاءات الإحصائية المواطنة هو أحد الأهداف الاستراتيجية لمركز إحصاء – أبوظبي».

وتدعم جامعة خليفة البرنامج التدريبي بتنظيم زيارة افتراضية إلى كلية الإحصاء والرياضيات في الجامعة، والمساقات التي تدرس فيها، لتشجيع الطلبة على دراسة علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، نظرا للطلب المتزايد في سوق العمل على المختصين في هذه المجالات.

وأدارت رابعة محمد بني ياس، مديرة معهد التدريب الإحصائي، الزيارة الافتراضية التي تناولت ميزات وشروط الدراسة في جامعة خليفة، الأسرع ارتقاء في الترتيب العالمي لأفضل الجامعات، حيث تحتل حالياً المركز الأول في الدولة والسادسة عربيًا وضمن أعلى 30 جامعة على مستوى قارة آسيا. وأكدت مواصلة المعهد العمل على تعريف الطلبة بالمهارات المستقبلية المطلوبة لسوق العمل في الإحصاء وعلم البيانات، ومجالات العمل المستقبلية بعد التخرج.

وأطلق مركز الإحصاء-أبوظبي، «برنامج أبوظبي الإحصائي للشباب»، ضمن مبادرات معهد التدريب الإحصائي، الذي تأسس عام 2011، كإحدى المبادرات الاستراتيجية لمركز الإحصاء-أبوظبي، بهدف تعزيز وتطوير مهارات العمل الإحصائي على مستوى المنطقة، لما تمثله علوم الإحصاء والبيانات الدقيقة من أهمية كبيرة في وضع الخطط والسياسات في مختلف المجالات.

ويقدم المعهد دورات تدريبية عالية الجودة للجهات والأفراد في إمارة أبوظبي، لجميع المستويات الفنية.