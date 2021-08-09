«سراج باور» تُوقع اتفاقية مع مجموعة الإمارات

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة سراج باور اتفاقية طويلة الأمد في مجال الطاقة الشمسية مع مجموعة الإمارات من أجل تركيب أول وأضخم موقف للسيارات مزود بألواح الطاقة الشمسية ضمن منشأة رياضية في المنطقة.

وستقوم الشركة بتطوير موقف السيارات، الذي تبلغ قدرته 2 ميجاواط ذروة، بشكل خاص لملعب ذا سيفنز ستاديوم، المنشأة التي تعود ملكيتها لمجموعة الإمارات والشهيرة باستضافة بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي السنوية العالمية، وغيرها من الفعاليات الرياضية والترفيهية الدولية على مدار العام.

وستتولى سراج باور بموجب هذه الشراكة مهمة استكمال جميع الخدمات ذات الصلة بموقف السيارات المزود بألواح الطاقة الشمسية، والتي تشمل مسؤوليات التصميم والتركيب والتمويل والتشغيل طويل الأمد والصيانة. ويشتمل المشروع على تركيب 4.500 من ألواح الطاقة الشمسية على مساحة تصل إلى 10.551 متراً مربعاً، لتُنتج 3.6 جيجاواط ساعي من الطاقة النظيفة سنوياً، وبالتالي تعويض ما يزيد عن 1.496 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.