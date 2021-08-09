أسواق الأسهم أوروبا لمستوى قياسي

لندن (رويترز) - بلغت الأسهم الأوروبية مستوى قياسيا مرتفعا بعد أن فاقت مكاسب قطاعات الرعاية الصحية والمرافق والتكنولوجيا الخسائر الناجمة عن انخفاض أسعار السلع الأولية في وقت سابق اليوم الاثنين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى عند الإغلاق بلغ 470.68 نقطة، مدعوما بارتفاع قطاعي المرافق والرعاية الصحية.

وزادت أسهم التكنولوجيا 0.5 بالمئة، مدفوعة بقفزة 4.5 بالمئة لسهم شركة توصيل الطعام البريطانية دليفرو بعد أن استحوذت دليفري هيرو الألمانية على 5.09 بالمئة من أسهمها.

وتراجعت أسهم شركات النفط الكبرى رويال داتش شل وبي.بي وتوتال إنرجيز بنحو واحد بالمئة لكل منها مع هبوط أسعار النفط الخام بأكثر من 2.5 بالمئة وسط مخاوف من أن القيود التي تقودها الجائحة في آسيا، وخصوصا في الصين، قد تقلص الطلب على الوقود.

كما تراجعت أسهم شركات التعدين بسبب ضعف أسعار المعادن بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ نمو الصادرات الصينية على غير المتوقع في يوليو.

كان المؤشر ستوكس 600 قد اختتم أفضل أسبوع له منذ منتصف مارس يوم الجمعة الماضي بدعم من فورة في صفقات الاستحواذ والاندماج ونتائج أعمال قوية للشركات. ومن المتوقع أن تنخفض أحجام التداول مع توجه العديد من المتعاملين لقضاء العطلات الصيفية.

