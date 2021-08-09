الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي يكشفون عن أكبر موازنة

واشنطن (رويترز) - كشف الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الاثنين عن موازنة قيمتها 3.5 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ مطلع أكتوبر.

وبحسب وثائق للكونجرس، تتضمن الموازنة المقترحة، الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، إعفاءات ضريبية ومنحا لتشجيع «الطاقة النظيفة» والتصنيع والنقل، كما تشمل أيضا تغييرات في سياسات الهجرة والتعليم.

ويهدف الديمقراطيون إلى مناقشة وتمرير هذا القرار غير الملزم في الأيام المقبلة، وهو ما سيشكل إطار عاما لتشريع أكثر تفصيلا وملزم في وقت لاحق هذا العام.

