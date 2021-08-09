«أرامكو» تتطلع إلى حصة كبيرة في سوق الهيدروجين

الرياض (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر اليوم الاثنين إن الشركة تتطلع إلى اتفاقات شراء للهيدروجين في أسواقها الرئيسية لزيادة إنتاجها وترى إمكانات قوية للنمو.

وقال الناصر في إفادة لمحللين «نتطلع للاستحواذ على نسبة كبيرة من تلك السوق.. لدينا أفضلية».

تبحث البلدان في أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية عن طرق لإنتاج الهيدروجين الخالي من الانبعاثات للمساعدة في تقليل انبعاثات الكربون وتجنب الاحترار العالمي.

وقال الناصر إن الشركة تستكشف المزيد من الصفقات المحتملة لعرضها على المستثمرين، بعد أن أغلق عملاق النفط صفقة بنية تحتية حجمها 12.4 مليار دولار لشبكته لخطوط أنابيب النفط في يونيو.

واستكمل «نفحص صفقات أخرى محتملة نجري مفاوضات بشأنها حاليا».

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز في يونيو إن أرامكو تواصلت مع بنوك للتقدم بعروض للاضطلاع بدور استشاري للمساعدة في تمويل بيع حصة أقلية كبيرة في خطوطها لأنابيب الغاز. وقال أحد المصادر إن بيع حصة أنابيب الغاز سيكون مماثلا لصفقة خطوط أنابيب النفط.