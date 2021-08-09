مساهمو «أركان» يصوّتون لصالح الدمج مع «حديد الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة أركان لمواد البناء عن موافقة مساهميها بالأغلبية خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد افتراضياً اليوم على مقترح دمج الأعمال الاستراتيجي بين شركتي «أركان» وشركة حديد الإمارات.

ستثمر صفقة الاندماج بين الطرفين عن تأسيس شركة مدرجة ذات مكانة رائدة محلياً في قطاع مواد البناء والتشييد، بحيث تمتلك إمكانات قوية وواعدة لتحقيق المزيد من النمو في دولة الإمارات والعالم.

يُذكر أن «حديد الإمارات» مملوكة بالكامل للشركة القابضة العامة «صناعات»، التابعة لـ«القابضة» (ADQ) والمالك الوحيد لشركة «حديد الإمارات».

وتتضمن بنود العرض المقترح الذي قدّمته «صناعات» في شهر مايو تحويل ملكية شركة حديد الإمارات إلى «أركان» على أن تصدر «أركان» لصالح «صناعات» في المقابل سندات قابلة للتحويل. وعند إغلاق الصفقة، سيتم تحويل السندات بشكل إلزامي وتلقائي إلى 5.1 مليار سهم عادي في «أركان» بسعر ثابت عند 0.798 درهم للسهم الواحد. وبعد استكمال الصفقة، ستمتلك «صناعات» نسبة 87.5% من إجمالي الأسهم المصدرة لـشركة «أركان».

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة «أركان»: «يسرّنا أن نحصل على موافقة ودعم مساهمينا للمضي قدماً في الصفقة الاستراتيجية لتوحيد أعمال شركتي أركان وحديد الإمارات، حيث ستتيح هذه الصفقة فرصة مميزة للاستثمار في شركة وطنية إقليمية رائدة في قطاع مواد البناء والتشييد وتمتلك مكانة قوية تؤهلها للاستفادة من الفرص الواعدة الناجمة عن التعافي الاقتصادي المرتقب».

وأضاف: «ستستفيد المجموعة المُوحدة من خلال تعزيز الميزانيات بالإضافة إلى توسيع نطاق الأعمال. كما سيكون لها دوراً رئيسياً في دعم أهداف النمو الاقتصادي المستدام التي حدّدتها الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات» مشروع 300 مليار" حيث تعد شركة حديد الإمارات لاعباً رائداً في القطاع الصناعي وتعتمد أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجالات التصنيع والكفاءة والاستدامة. وستمتلك المجموعة الموحّدة الإمكانات والمقومات التي ستؤهلها للاستفادة من التعافي المتوقع في قطاع البناء محلياً وإقليمياً خلال مرحلة ما بعد كوفيد-19، وذلك بفضل الوتيرة المتسارعة لتطوير مشاريع البنية التحتية نتيجةً لبرامج التحفيز والمسرعات الحكومية بدولة الإمارات والمنطقة».

ومن المتوقع اختتام الصفقة في وقت لاحق هذا العام وستستمر الشركتان في العمل بشكل مستقل حتى ذلك الحين.