«ستاندرد أند بورز» و«داو جونز» يتراجعان

نيويورك (رويترز) - تراجع مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز في بورصة وول ستريت عن مستوياتهما القياسية المرتفعة بعد لحظات من بدء التداول اليوم الاثنين إذ انخفضت أسهم الطاقة على خلفية انخفاض أسعار النفط الخام أربعة بالمئة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 0.23 بالمئة الساعة 09.34 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة بعد الافتتاح مرتفعا بمقدار 21.16 نقطة، أو ما يعادل 0.06 بالمئة، بينما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 0.08 بالمئة بعد ارتفاعه 0.03 عند الفتح.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.13 بالمئة عند الفتح، وارتفع في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة.