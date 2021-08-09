الذهب يهبط لأدني مستوى خلال 4 أشهر

لندن (رويترز) - هبطت أسعار الذهب إلى أقل مستوى في أكثر من أربعة أشهر أثناء التعاملات اليوم الاثنين، إذ زادت بيانات الوظائف الأميركية القوية التوقعات بأن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إجراءاته لدعم الاقتصاد في موعد أقرب من المتوقع.

ونزل الذهب في السوق الفورية 1.5 بالمئة إلى 1736.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14.40 بتوقيت جرينتش.

وهبطت الفضة 7.5 بالمئة إلى أدنى مستوى فيما يزيد على ثمانية أشهر عند 22.50 دولار للأوقية، قبل أن تقلص خسائرها إلى 3.1 بالمئة عند 23.58 دولار.

وكان الذهب قد هبط بما يزيد على اثنين في المئة يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل وظفوا أكبر عدد من العاملين في حوالي عام في يوليو.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.16 بالمئة إلى 981.58 دولار للأوقية، بعد أن كان سجل في وقت سابق أقل سعر منذ نوفمبر 2020. وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2624.90 دولار.

