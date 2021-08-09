«بي إل إم جلوبال» تدير جناح البرتغال في إكسبو 2020

دبي (الاتحاد) اختارت وكالة الاستثمار والتجارة الخارجية البرتغالية "بي إل إم جلوبال" لإدارة وتشغيل جناح البرتغال في إكسبو 2020 دبي الذي ينطلق في أكتوبر المقبل.

وفازت "بي إل إم جلوبال" بمناقصة عامة دولية، بقيمة تعاقدية نهائية تزيد على 5 ملايين درهم وستتولى بموجب العقد، مسؤولية إدارة وتشغيل جناح البرتغال في إكسبو 2020 دبي بما يتضمن خدمات التأمين، والخدمات اللوجستية والتقنية وتشغيل المعدات السمعية والبصرية، فضلاً عن مساعدة الزائرين بكل الطرق لضمان تجربة استثنائية بالجناح.

وهنأ لويس كاسترو هنريك، رئيس وكالة الاستثمار والتجارة الخارجية البرتغالية والمفوض العام للبرتغال لمعرض إكسبو 2020 دبي شركة "بي إل إم جلوبال" التي تتمتع بخبرة 44 عاماً في السوقين المحلي والدولي على فوزها بالمناقصة الدولية لإدارة وتشغيل جناح البرتغال في إكسبو 2020 دبي.

وأكد أن الشركة البرتغالية ستساهم بخبرتها الفنية وامتيازها في نجاح المشاركة البرتغالية، في "إكسبو 2020 دبي" المعرض المثالي للترويج لصورة البرتغال في منطقة ذات إمكانات مهمة وفرص عديدة لنمو الأعمال التجارية للشركات البرتغالية".