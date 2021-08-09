يلين تحث الكونجرس على رفع سقف الدين الأميركي

واشنطن (رويترز) - شددت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اليوم الاثنين على دعوتها للكونجرس لرفع سقف الدين الأميركي من خلال تحرك يدعمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي بالكونجرس مع قرب نفاد قدرة الحكومة الاتحادية على الاقتراض.

وقالت إن مثل هذا التحرك لن يرفع الإنفاق الحكومي ولن يمهد السبيل لإنفاق مستقبلي، مضيفة في بيان «يسمح ببساطة بسداد الخزانة نفقات أُقرت مسبقا. ويصيب عدم الوفاء بهذه الالتزامات الاقتصاد الأميركي ومعيشة جميع الأميركيين بضرر لا يمكن إصلاحه».

من المتوقع أن تستنفد الولايات المتحدة سلطتها الخاصة بالاقتراض في أكتوبر. وربما يؤدي الإخفاق في الموافقة على رفع السقف القانوني للدين، الذي يبلغ الآن 28.5 تريليون دولار، إلى إغلاق حكومي اتحادي آخر أو تخلف عن سداد الديون.

أشارت يلين، التي حثت في وقت سابق على اتخاذ إجراء في خطاب بتاريخ 23 يوليو وجهته إلى أعضاء الكونجرس، إلى أن غالبية الديون المستحقة تراكمت قبل تولي إدارة بايدن السلطة. وقالت إن على الكونجرس التصرف كما فعل في الماضي واصفة ذلك «بالمسؤولية المشتركة».

لكن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قال الأسبوع الماضي إن الديمقراطيين، الذين يسيطرون على المجلس بفارق ضئيل، يجب أن يتصرفوا بأنفسهم لمعالجة هذه القضية.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخزانة بالفعل عن تدابير مثل تعليق الاستثمارات في صناديق المزايا الصحية للموظفين للحفاظ على سلطة الاقتراض الحكومية.