تسوية 8713 نزاعاً إيجارياً بدبي ودّياً

دبي (الاتحاد) نجح مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، في حسم 61555 دعوى إيجارية ابتدائية، خلال الفترة الممتدة بين عام 2015 وحتى نهاية عام 2020، تشكّل ما نسبته 2% فقط من إجمالي عدد عقود الإيجار الموثقة والمسجلة لدى أراضي دبي خلال ذات الفترة، والبالغ عددها 4280292 عقداً، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالقوانين والمنظومة التشريعية في الإمارة.

وقال القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الايجارية : "يمضي المركز قدماً في أداء مهامه وفق أسس معاصرة ترتقي بآليات التصدي لهذا النوع من العلاقات التعاقدية، عبر منظومة قضائية متخصصة تواكب التطور الذي تشهده الإمارة، حيث يجري حسم المنازعات الإيجارية بسرعة ودقة تضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة المعنيين بقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به. إن الدور المهم الذي تلعبه إدارة التوفيق والصلح في تشجيع المتنازعين على تسوية نزاعاتهم ودياً، قبل الوصول إلى التحكيم، أسهم في تسجيل نجاح لافت بهذا الخصوص، وتمكنت خلال النصف الأول من عام 2021، من تسوية 8713 نزاعاً بشكل ودّي، بلغت قيمة التسويات فيها 2,533 مليار درهم، وبمتوسط عدد أيام التسوية 7 أيام، ليحقق المركز بذلك رؤيته الرامية إلى أن يكون مرجعاً دولياً في فض المنازعات الإيجارية، وخاصة في سرعة الفصل في المنازعات الإيجارية وتقليص فترتها الزمنية".